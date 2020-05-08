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«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги

Ян Брацкий
00:00 08.05.2020
За время Пражской наступательной операции частями армии было разоружено порядка 119 тысяч солдат и офицеров противника, было захвачено 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, около 15 тысяч автомашин, а также другая техника.
«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги
© Фото: soldat.narod.ru

Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы об освобождении Праги от немецко-фашистских захватчиков. Событие, навсегда вошедшее в историю Великой Отечественной войны, произошло 9 мая 1945 года. Ожесточенное сопротивление врага было сломлено в ходе кровопролитных боев. К 75-ой годовщине этой даты Минобороны открыло новый мультимедийный радел «Последний день перед Победой».

Подготовка освобождения столицы Чехословакии проводилось в сжатые сроки, а сама Пражская наступательная операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов состоялась с 6 по 11 мая. Советские войска выступили на сутки раньше намеченного срока.

«Седьмого мая 1945 года на основании приказа командующего 1-м Украинским фронтом Маршала Советского Союза Ивана Конева, командующий 38-й армией 1-го Украинского фронта генерал-полковник Кирилл Москаленко отдал приказ начать движение к Праге», - значится в архивных документах.

Командованию знало, что местное население города держится из последних сил, сопротивляясь немецким частям, которые были введены в город для подавления вспыхнувшего в нем восстания.

© Минобороны РФ

«Главной задачей подвижной группы является быстрейший выход в район Праги. Действия группы должны быть решительными, продвижение смелое и энергичное. Возможные очаги сопротивления противника обходить, используя густую сеть шоссированных дорог вблизи основного маршрута», - говорится в опубликованном приказе командующего 38-й армией.

Дивизия выдвинулась к оккупированной столице Чехословакии на автомобилях «Студебеккер», при поддержке артиллерии, танковой бригады и двух истребительных танковых полков. Продвигаться приходилось с боями. Форсировав реку Морава и получив подкрепление, дивизия двинулась к городу.

«На пути следования оказалось огромное количество немецких солдат, массами сдающихся в плен, а чешское население поголовно высыпало на улицы и шоссе из близ прилегающих деревень, восторженно встречая части дивизии. Чешские партизаны организовали сбор пленных. Чешские власти организовали службу регулирования, указывая на Прагу, и медобслуживание при авариях и других несчастных случаях», - отмечается в архивном документе.

В 10:45 голова колонны дивизии вошла в Прагу, а к вечеру в столице Чехословакии сосредоточилась вся дивизия. За время операции с 5 по 10 мая личным составом соединения было взято в плен 25 тысяч солдат и офицеров противника.

Активное участие в освобождении Праги принимала 4-я гвардейская танковая армия под командованием гвардии генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко, который позже был удостоен звания Героя Чехословацкой Социалистической Республики.

«Войска фронта 9 мая 1945 года, продолжая наступление и ломая на отдельных участках сопротивление противника, в результате стремительного наступления овладели столицей Чехословакии городом Прага», - сказано в опубликованном боевом донесении 1-го Украинского фронта.

По сведениям, предоставленным штабом 5-й гвардейской армии и содержащимся в рассекреченном архивном документе, в период с 6 по 10 мая 1945 года частями армии было разоружено порядка 119 тысяч солдат и офицеров противника, кроме этого, было захвачено 265 танков, 220 бронетранспортеров, 80 самолетов, около 15 тысяч автомашин, а также другая техника, вооружение, оружие, продовольствие и материальная часть.

Советское командование не только освободило Прагу от фашистов, но и помогло городу вернуться к нормальной жизни. Властям были переданы тонны необходимого продовольствия и посевного материала.

© Минобороны РФ

«Учитывая положение, в котором оказалась Чехословакия накануне посевной, прошу начальника тыла фронта срочно отгрузить в Чехословакию из наличных ресурсов фронта семян и корма следующих культур: ячменя - 500 тонн, овса - 430 тонн, кукурузы - 1070 тонн, бобовых - 30 тонн, отрубей - 500 тонн и горчицы - 1 тонну», - указывается в историческом документе.

Кроме того, советское командование обеспечивало продовольствием и жителей других городов Чехословакии: Моравска-Острава, Брно. Жители этих городов так же, как и в Праге, получали продовольствие по карточкам.

«Население городов Брно и Моравска-Острава восторженно встретили сообщение о передаче ему продовольствия из ресурсов Красной Армии. В чешских газетах уделено этому вопросу большое внимание. Получая повышенную хлеба, крупы и соли, многие подчеркивают свою благодарность Советскому Союзу за помощь», - отмечается в справке о передаче продовольствия правительству Чехословакии.

© Минобороны РФ

Публикация исторических рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства является продолжением деятельности Министерства обороны Российской Федерации, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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