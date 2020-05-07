«Очень толстые стены»: дочь Шестопалова рассказала, как отец взрывал бункер Гитлера

Несколько человек из группы, которая должна была взорвать бункер Гитлера, отказались от мероприятия. Об этом рассказала Тамары Шестопалова, дочь легенды инженерных войск Николая Шестопалова – человека, руководившего взрывом убежища вождя нацистской Германии.

«Мой папа, Шестопалов Николай Федорович, по приказу высшего командования получил задание взорвать бункер Гитлера. Он был руководитель этой группы. Туда входили четыре человека, которые в результате отказались от этого мероприятия. Само строение трехэтажное, стены очень толстые. Для того, чтобы взорвать такую махину, потребовалось 12 тонн взрывчатого вещества. Пока все устраивали и складывали, было очень много любопытных, приходилось людей убирать с места событий. Папа мне рассказал, что когда он спускался вниз на глубину 200 метров, то выпил стакан водки. Думаю, эта водка ему не помогла, это капля в том состоянии, в котором он находился. Но он достойно выполнил задание – не просто разобрать это здание на части, а именно нарушить коммуникацию», - рассказала Тамара Шестопалова.

Дочь маршала инженерных войск Николая Шестопалова присоединилась к проекту Министерства обороны России «Дорога памяти». Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта.

«Дорога памяти» - проект, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».