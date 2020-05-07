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«Очень толстые стены»: дочь Шестопалова рассказала, как отец взрывал бункер Гитлера

Ирина Лосик
Мария Барабанова
23:39 07.05.2020
Дочь маршала инженерных войск Николая Шестопалова Тамара присоединилась к проекту Министерства обороны России «Дорога памяти».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Несколько человек из группы, которая должна была взорвать бункер Гитлера, отказались от мероприятия. Об этом рассказала Тамары Шестопалова, дочь легенды инженерных войск Николая Шестопалова – человека, руководившего взрывом убежища вождя нацистской Германии.

«Мой папа, Шестопалов Николай Федорович, по приказу высшего командования получил задание взорвать бункер Гитлера. Он был руководитель этой группы. Туда входили четыре человека, которые в результате отказались от этого мероприятия. Само строение трехэтажное, стены очень толстые. Для того, чтобы взорвать такую махину, потребовалось 12 тонн взрывчатого вещества. Пока все устраивали и складывали, было очень много любопытных, приходилось людей убирать с места событий. Папа мне рассказал, что когда он спускался вниз на глубину 200 метров, то выпил стакан водки. Думаю, эта водка ему не помогла, это капля в том состоянии, в котором он находился. Но он достойно выполнил задание – не просто разобрать это здание на части, а именно нарушить коммуникацию», - рассказала Тамара Шестопалова.

Дочь маршала инженерных войск Николая Шестопалова присоединилась к проекту Министерства обороны России «Дорога памяти». Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта.

«Дорога памяти» - проект, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

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