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В шаге от войны: как пала главная гордость Третьего рейха

Александра Селезенева
08:54 06.05.2020
Специальный проект «В шаге от войны» создан с использованием уникальных съемок времен Великой Отечественной, которые удалось совместить с кадрами, снятыми в наши дни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В шаге от войны. Калининград

Кенигсберг - гордость Третьего рейха, мощнейшая крепость, - пал за 81 час. Штурм столицы Восточной Пруссии начался 6 апреля 1945 года.

С юга на Кенигсберг наступали войска генерал-полковника Кузьмы Галицкого. Бои за важную стратегическую точку города - вокзал - стали одними из самых ожесточенных. Они шли несколько дней.

Реку, разделяющую город на две части, красноармейцы форсировали под сильнейшим обстрелом с противоположной стороны.

Имперский железнодорожный мост немцы взорвали как и все переправы, чтобы прервать наступление советских войск. Но остановить их продвижение немецкий гарнизон был уже не в силах. Один за одним сдавались форты, а за ними и другие оборонительные сооружения крепости. Вечером 9 апреля комендант Кенигсберга Отто Ляш подписал акт капитуляции. Гитлер объявил Ляша врагом и заочно приговорил к смертной казни. Вместе с комендантом в плен сдались до 92 тысяч солдат и офицеров вермахта. Последним капитулировал гарнизон, оборонявшийся в башне Дона. 10 апреля 1945 года по приказу маршала Александра Василевского два красноармейца установили на башне Красное знамя.

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