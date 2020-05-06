Сирень на танковой броне: дочь Конева рассказала об освобождении Праги

Сегодня исполняется 75 лет с начала Пражской освободительной операции, которой командовал дважды Герой СССР, прославленный маршал Советского Союза Иван Конев. Его дочь Наталья в беседе со «Звездой» рассказала о воспоминаниях своего отца.

«Операция эта не носила символического характера, как иногда пытаются представить, потому что противостояли нашим войскам довольно значительное количество немецко-фашистских войск под командованием генерал-фельдмаршала Шернера. Он не собирался сдаваться даже тогда, когда Германия подписала акт о капитуляции», - вспоминает дочь маршала.

Штурм начался с общего удара всех войск 1-го Украинского фронта на Пражском направлении, рассказывает Наталья Конева. В этом ударе участвовали две танковые армии Павла Рыбалко и Дмитрия Лелюшенко, а также общевойсковые армии Василия Гордова, Алексея Жадова и Николая Пухова, а также танковые корпуса.

«Отец вспоминал, что в этом ударе принимало участие 10 танковых корпусов, и он подчеркивал, что это огромная сила, которая была брошена для того, чтобы освободить Прагу, она и сыграла самую решающую роль в освобождении города и также в том, что все города на подступах к Праге, все поселки и территории и сама Прага были освобождены без особого ущерба», - заявила Наталья.

С ее слов, Иван Конев очень гордился тем стремительность операции и ее успехом.

«Сама Прага встречала наши войска с восторгом. Действительно, ни в одном городе Европы не было такого ликования народа, как было в Праге. Это, наверное, объясняется не только тем, что была спасена и сохранена столица, один из красивейших городов Европы, но также, наверное, ощущением того, что война заканчивается», - считает дочь легендарного маршала.

Конев вспоминал, что неоднократно отправлял в Прагу своих разведчиков, но не мог получить от них ответа о судьбе столицы Чехословакии.

«Он пытался добиться точных донесений от своих разведчиков, от тех людей, которых он посылал в Прагу. Прага взята, но как? Какие трофеи, какие жертвы. Но никак не мог добиться и дождаться четкого ответа. Дело в том, что всех тех, кого он посылал в Прагу, буквально "брали в плен" ликующие горожане: обнимали, целовали, подносили какие-то напитки, бросали сирень на броню входивших танков», - делится воспоминаниями отца дочь прославленного военачальника Наталья.

Прага, рассказывает она, всегда была для Конева особенным городом, он часто приезжал туда и всегда посещал центральную Ратушу, где был установлен памятный знак, который гласил, что Прагу освободили войска Красной Армии.