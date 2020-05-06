Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории 75 лет Великой Победы ТЕГИ

Сирень на танковой броне: дочь Конева рассказала об освобождении Праги

Ян Брацкий
07:00 06.05.2020
На пражском направлении Красной Армии противостояли крупные соединения немецко-фашистских войск под командованием генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня исполняется 75 лет с начала Пражской освободительной операции, которой командовал дважды Герой СССР, прославленный маршал Советского Союза Иван Конев. Его дочь Наталья в беседе со «Звездой» рассказала о воспоминаниях своего отца.

«Операция эта не носила символического характера, как иногда пытаются представить, потому что противостояли нашим войскам довольно значительное количество немецко-фашистских войск под командованием генерал-фельдмаршала Шернера. Он не собирался сдаваться даже тогда, когда Германия подписала акт о капитуляции», - вспоминает дочь маршала.

Штурм начался с общего удара всех войск 1-го Украинского фронта на Пражском направлении, рассказывает Наталья Конева. В этом ударе участвовали две танковые армии Павла Рыбалко и Дмитрия Лелюшенко, а также общевойсковые армии Василия Гордова, Алексея Жадова и Николая Пухова, а также танковые корпуса.

«Отец вспоминал, что в этом ударе принимало участие 10 танковых корпусов, и он подчеркивал, что это огромная сила, которая была брошена для того, чтобы освободить Прагу, она и сыграла самую решающую роль в освобождении города и также в том, что все города на подступах к Праге, все поселки и территории и сама Прага были освобождены без особого ущерба», - заявила Наталья.

С ее слов, Иван Конев очень гордился тем стремительность операции и ее успехом.

«Сама Прага встречала наши войска с восторгом. Действительно, ни в одном городе Европы не было такого ликования народа, как было в Праге. Это, наверное, объясняется не только тем, что была спасена и сохранена столица, один из красивейших городов Европы, но также, наверное, ощущением того, что война заканчивается», - считает дочь легендарного маршала.

Конев вспоминал, что неоднократно отправлял в Прагу своих разведчиков, но не мог получить от них ответа о судьбе столицы Чехословакии.

«Он пытался добиться точных донесений от своих разведчиков, от тех людей, которых он посылал в Прагу. Прага взята, но как? Какие трофеи, какие жертвы. Но никак не мог добиться и дождаться четкого ответа. Дело в том, что всех тех, кого он посылал в Прагу, буквально "брали в плен" ликующие горожане: обнимали, целовали, подносили какие-то напитки, бросали сирень на броню входивших танков», - делится воспоминаниями отца дочь прославленного военачальника Наталья.

Прага, рассказывает она, всегда была для Конева особенным городом, он часто приезжал туда и всегда посещал центральную Ратушу, где был установлен памятный знак, который гласил, что Прагу освободили войска Красной Армии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата06.05.2020, 05:00
Вирус под контролем: как работает диагностика COVID-19 для военных медиков в Италии
Дата05.05.2020, 14:23
СМИ: UEFA не намерен рекомендовать странам переходить на систему «весна-осень»
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
75 лет Великой Победы
07:00 Вопросы истории
Видео
Сирень на танковой броне: дочь Конева рассказала об освобождении Праги
06:49 В стране и мире
Видео
Поздравительная кадриль: артисты ЗВО устроили для ветеранов уличные концерты с песнями и танцами
01:35 Армия
Небесный строй: как пройдет воздушный парад в честь Дня Победы
19:44 Армия
Видео
Экипаж десантного корабля «Пересвет» исполнил «Белорусский вокзал» для ветерана
15:51 В стране и мире
Видео
«Через века, через года,- помните!»: Матвиенко накануне 75-летия Победы прочитала «Реквием» Рождественского
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:06 Армия
Видео
В Приморье специалисты войск РХБЗ ВВО провели дезинфекцию мемориалов
07:00 Вопросы истории
Видео
Сирень на танковой броне: дочь Конева рассказала об освобождении Праги
06:49 В стране и мире
Видео
Поздравительная кадриль: артисты ЗВО устроили для ветеранов уличные концерты с песнями и танцами
06:39 В стране и мире
Инфекционист предсказал вторую волну COVID-19 после майских праздников
06:00 Армия
Видео
«Вы помогли больше, чем мы могли ожидать»: министр обороны Сербии обратился к военным РФ
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Не только пожилые: врач назвал уязвимую категорию людей во время эпидемии COVID-19
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.