«Прожил всю жизнь с семью осколками»: сын командира разведки Ивана Зимина рассказал о подвиге отца

Сын Ивана Зимина Дмитрий Зимин рассказал, как его отец командовал взводом ранцевых огнеметчиков в Сталинграде.

«Мой отец - Зимин Иван Александрович. Я им очень горжусь. В 19 лет его призвали на фронт. Он прошел курсы химической подготовки в Москве и тут же был отправлен в сталинградское пекло, где командовал взводом ранцевых огнеметчиков. Он выжигал немцев по подвалам, ходил с этим ранцем, прыгал через окна в разрушенных домах. И там он получил семь осколков, с которыми прожил всю жизнь. После этого он был отправлен в госпиталь на излечение в Саратовскую область. И всего лишь через три месяца - снова в строй», - рассказал Зимин в рамках масштабного проекта «Дорога памяти».

Иван Зимин прошел Запорожье, Мелитополь, Крым, а после его направили в Курляндию - выбивать остатки немецкой армии. В Прибалтике он совершил подвиг, за который был награжден боевым орденом Красного знамени.

«Когда он был в Прибалтике, он еще занимался конвоированием пленных. И когда их проводили селами и деревнями сердобольные люди кормили их, что нельзя было делать. Но отец разрешал. И в один из приходов в гости к одному латышу он сидел со своими бойцами, тот ему глазами показал, что в подвале сидят немцы в засаде. Наши ребята открыли подвал, бросили сюда несколько гранат, немцы были уничтожены», - поделился этой историей Дмитрий Зимин.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».