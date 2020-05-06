Дети Мамкина: как советский летчик сгорел за штурвалом, но спас сирот

Осенью 1943 года партизаны отряда имени Щорса обнаружили в селе Бельчицы, где стоял фашистский гарнизон, большое количество детей. Выяснилось, что их вывезли из детдома в Полоцке, который был открыт еще до войны. В 1941 году детей не удалось эвакуировать, поскольку тогда немцы перекрыли все дороги.

Сироты из Полоцка

Фашисты хотели использовать мальчиков и девочек в качестве доноров крови для раненых солдат вермахта. Правда, кормить их немецкие власти не собирались, поэтому вывезли в Бельчицы, где они сами находили бы себе пропитание. Число воспитанников постоянно росло. Немцы отправляли в село детей убитых партизан и подпольщиков. Однако, у ребят не было теплой одежды, они часто подхватывали простуду и болели и немцы готовы были избавиться от обузы.

Партизаны доложили о ситуации командованию, было принято решение скрытно, под покровом ночи эвакуировать сирот. Детей предстояло перевести в освобожденную партизанскую зону, а затем на самолете перебросить на территорию СССР. Операция по спасению детдомовцев носила кодовое название «Звездочка».

Операция «Звездочка»

Вечером 18 февраля 1944 года отряд имени Щорса направился в Бельчицы. В ту ночь над селом кружили советские самолеты, они отвлекали внимание немцев. Партизаны создали оборонительные рубежи на случай боя с гарнизоном, расставили пулеметы, подготовили укрытия. Затем разведчики стали выводить детей и их руководителей. Старшие дети и воспитатели несли маленьких и больных на руках по глубокому снегу.

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За оборонительным рубежом ребятишек ждал специальный санный поезд из пятидесяти конных подвод, который и увез детей в партизанский тыл. Никаких вооруженных столкновений с фашистами не было, операцию провели без единого выстрела. Всего село покинули 154 ребенка и 38 воспитателей. В партизанской зоне в деревне ребят отмыли в бане, накормили, одели и подлечили.

Весной 1944 года фашисты развернули масштабную карательную операцию против партизанских отрядов, находиться в тылу становилось с каждым днем все опаснее, необходимо было как можно скорее вывезти детей за линию фронта – на советскую территорию.

Последний рейс

Командующий Первым Прибалтийским фронтом Иван Баграмян поручил эвакуировать сирот и их воспитателей 105-му отдельному гвардейскому авиаполку Гражданского воздушного флота. Летчики доставляли партизанам оружие и боеприпасы, а вывозили на Родину детдомовцев и раненых.

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У озера Вечелье близ деревни Ушачи организовали аэродром, куда стали прилетать самолеты У-2 капитана Дмитрия Кузнецова и Р-5 лейтенанта Александра Мамкина. Последнему было 28 лет, на его счету были десятки рейдов в тыл врага.

В ночь на 11 апреля 1944 года самолет Мамкина в девятый раз прибыл за детьми. Летчики прилетали без штурмана, чтоб взять больше людей. Небольшой Р-5 загрузили по полной, разместив десятерых детдомовцев, двух раненых партизан и воспитательницу сирот Валентину Латко.

На обратном пути все шло благополучно, но уже на подлете к линии фронта самолет был подбит и загорелся. Пламя быстро добралось до кабины пилота. Если бы Мамкин находился на борту один, он бы покинул горящий Р-5, раскрыв парашют. Однако у его пассажиров парашютов не было, а бросить их на верную смерть пилот не мог. Летчик продолжал управлять самолетом. На нем горела одежда, шлемофон, плавились летные очки, из-за дыма практически ничего не было видно за бортом. Мамкину удалось посадить полыхающий самолет недалеко от советских частей.

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После успешной посадки летчик выпрыгнул и спросил: «Дети живы?», после чего потерял сознание. Военные врачи так и не смогли объяснить, как управлял машиной тяжелораненый человек со вплавившимися в лицо очками и обгоревшими ногами.

Смерть героя

Героя похоронили в деревне Маклок Смоленской области, где через шесть дней он умер в госпитале, так и не придя в сознание. Все 13 пассажиров, которых он вез, долетели целыми и невредимыми. В 1970-е годы его прах торжественно перезахоронили на воинском мемориальном кладбище «Лидова гора».

Мамкин был награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Красного Знамени, Медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. Увековечен в галерее «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот».