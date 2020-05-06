«Встречали как воинов-освободителей»: как принимали в Чехии солдат Красной армии

Когда исход Великой Отечественной войны был предрешен, акт о капитуляции Германии подписан, в Европе еще оставалась мощная, хорошо вооруженная нацистская группировка, которая продолжала сопротивление. В ее составе было примерно миллион человек и около трех тысяч самолетов и танков. Эта армия была сосредоточена в Австрии и неподалеку от Праги.

Главной задачей Красной Армии стало выбить фашистов с их позиций. В то время Леонид Шимов командовал стрелковым взводом. Сейчас он рассказывает, что больше всего ему запомнился гостеприимный прием, который советским войскам оказали жители Чехословакии.

«Особенно в Праге очень дружелюбно нас встречали как воинов-освободителей. Кто арбуз, кто хлеба булку, кто крынку молока», - вспоминает ветеран ВОВ, участник Пражской наступательной операции Леонид Шимов.

Незадолго до операции советских войск, предчувствуя скорое освобождение города, жители оккупированной Праги подняли восстание. Всего лишь за сутки они захватили оружие и заняли ряд стратегических объектов. Но, уступая противнику числом, в ночь на шестое мая по радио обратились за помощью к красноармейцам.

Эмилю Шнебергу тогда было всего четырнадцать. Вместе с отцом он рыл траншеи и строил на улицах баррикады.

«В 4 утра отец услышал грохот танков, разбудил нас всех, сказал чтобы мы брали оружие и шли на улицу на баррикады. На тот момент у нас оставалось по 4-5 патронов на каждого. Когда мы подходили к баррикадам уже было слышно русскую речь. Нам пришлось быстро разбирать баррикады, чтобы танки могли проехать дальше», - вспоминает Шнеберг подробности Пражского восстания.

Сегодня об этом, к сожалению, помнят не все. В преддверии знаменательной даты власти района Прага-6, несмотря на протесты, воспользовавшись карантином, когда людям было запрещено выходить на улицы, убрали и вывезли на склад монумент советскому маршалу Ивану Коневу, который руководил Первым Украинским фронтом.

А параллельно с этим в соседнем районе установили другой памятник - Русской освободительной армии Власова. Скульптура представляет из себя крохотный танк, накрытый каской. Его масштаб как раз сопоставим с вкладом, внесенным власовцами в освобождении Праги. Кстати, узнав о приближении советских частей, РОА бросилась в бегство.

«Это была дивизия Буняченко, она не могла по своей даже малочисленности освободить такой огромный город, как Прагу. И причем, сами чешские патриоты относились к ним тогда, как к предателям Родины. Та русофобская пропаганда, которая проводится на различных уровнях не только в Чехии, в других странах Европы, она подразумевает то, чтобы смотреть на Россию сегодня, как правопреемницу Советского Союза, на нас, как потомков героев Советской армии, через перекрестие прицела», - высказал свое мнение научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Любопытно, что сам Конев своей главной заслугой считал сохранение архитектурного облика Праги. Для того, чтобы не допустить уничтожения исторических зданий, по приказу маршала использовали ручную артиллерию, то есть гранаты, и тактику штурмовых групп.

«Сохранен был город. Сохранена была вся красота этого города. И поэтому отец очень гордился тем, что наша армия действительно могла проводить такие стремительные, такие высокого уровня профессионализма операции», - объяснила дочь Ивана Конева - Наталия Конева.

По ее мнению, заблуждаются и те, кто считают, что Пражская наступательная операция была лишь легкой прогулкой. Всего лишь за несколько дней, в том числе уже после официального окончания войны, погибли и были ранены почти 50 тысяч красноармейцев.

Танк, которым командовал Иван Гончаренко, шел во главе колонны Уральского добровольческого корпуса, наткнулся на две немецкие самоходки, был подбит. Его именем в Праге названа улица.

На надгробных плитах на крупнейшем военном мемориале в Ольшанах некоторые даты смерти бойцов совпадают с Днем Победы.

В российском посольстве рассказывают, что в Чехии традиционно бережно относятся к советским воинским захоронениям. Тем удивительнее, что сейчас, со сносом памятника, там решили нарушить взятые на себя международные обязательства.

«Это по сути дела провокационный акт. Соответствующие оценки были даны этим вопиющим деяниям и в Москве, и нашим посольством. Ожидаем, что подобные действия получат соответствующую оценку и здесь, в Чехии, со стороны республиканского руководства. Очень важно, чтобы подобные выходки впредь не повторялись», - уверен чрезвычайный и полномочный посол РФ в Чехии Александр Змеевский.

Тем временем президент Чехии Милош Земан уже назвал действия местных властей глупостью муниципальных политиков. А глава МИД этой страны заявил о готовности обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Ранее с предложением передать памятник маршалу Коневу России обращался министр обороны Сергей Шойгу. Но тогда в этом было отказано.