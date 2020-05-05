В шаге от войны: как Ржев восстал из руин

Третьего марта 1943 года советские войска освободили Ржев. Первыми в город ворвались красноармейцы 215-й стрелковой дивизии. На крыше здания №12 на улице Большая Спасская, а тогда улица Коммуны, установили знамя Победы.

За освобождение Ржева советские воины бились долгие 14 месяцев. Фашистов яростно выбивали буквально из каждого угла и подвала. Город почти сровняли с землей.

Большая Спасская - одна из центральных улиц города протяженностью более километра. На ней после боев не было практически ни одного целого здания. Из 56 тысяч жителей в городе остались всего 512. Из 5,5 тысяч домов - только 297. Мимо развалин, которые оставили после себя фашисты, выводили пленных солдат Вермахта. Под конвоем вереница из нескольких сотен человек шла по улицам города.

В марте 1943 года в город приехали советские и иностранные журналисты. Последние сказали: «Его не восстановить и за сотню лет». Но иностранные репортеры ошиблись: понадобилось меньше десяти лет для того, чтобы поднять Ржев из руин. В городе развернули грандиозную стройку.

Спустя 75 лет Ржев, конечно, преобразился, стал городом Воинской славы. Этой зимой Волга не замерзла, а в 1943 году морозы были до -20. Старый мост, который немцы взорвали, уходя из города, начали восстанавливать практически сразу после его освобождения силами Красной Армии. И уже через год главная жизненно важная артерия Ржева заработала. Так мирная жизнь вновь пошла своим чередом.