Герои высоты 206: как 50 красноармейцев оказали ожесточенное сопротивление превосходящим силам фашистов в начале ВОВ

Двадцать девятого июня 1941 года в Мурманской области на высоте 206, где раньше проходила граница между СССР и Финляндией, красноармейцы вступили в ожесточенный и неравный бой с немецкими захватчиками. В виду численного преимущества и превосходства в военной технике гитлеровцев, с самого начала противостояния было понятно, что советские воины обречены, тем не менее они смогли выполнить до конца свой долг перед родиной.

Хорошо экипированные горные егеря атаковали в лоб и с тыла. А у наших солдат не было ни дотов, ни линии сплошных укреплений. Только одиночные огневые позиции.

Враг двигался в мурманском направлении, в сторону незамерзающего порта. Захватить который считалось половиной победы. Сделать этого фашистам в итоге так и не удалось - не позволили бойцы Красной Армии.

Каждый год в мае к подножию памятника, установленного на месте кровопролитного сражения, кладут венки, и вновь вспоминают подвиг героев. Пять часов они вели неравный бой. Стояли до конца, до последнего патрона. А когда отстреливаться было уже нечем, то бросились в рукопашную.

«Мы обязаны помнить и чтить память о тех военнослужащих, которые отдали свои жизни во имя нашего будущего. И мы обещаем ветеранам Великой Отечественной войны и нашему поколению, а также будущему поколению, что мы будем также стойко и мужественно защищать наши северные рубежи, как и наши предки», - заявил командир мотострелкового взвода 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота Александр Нафиков.

Выживших на высоте 206 среди наших бойцов не было. На момент начала сражения красноармейцев было 50 человек, погибли в итоге все. Их нашли, спустя десятилетия. Каждого - на своей позиции.

Долгое время на месте битвы были только полузасыпанные окопы и больше ничего. Несколько лет назад на высоте 206 установили часовню, а в 2009 году там был установлен памятный знак с именами тех, кто сражался за Титовский укрепрайон и отдал жизнь в боях на этом рубеже.