Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Герои высоты 206: как 50 красноармейцев оказали ожесточенное сопротивление превосходящим силам фашистов в начале ВОВ

Роман Захаров
Елена Сивонен
19:55 04.05.2020
Во время кровопролитной битвы, произошедшей в Мурманской области, советские воины сражались до последнего патрона, а когда боеприпасы закончились - пошли в рукопашную.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двадцать девятого июня 1941 года в Мурманской области на высоте 206, где раньше проходила граница между СССР и Финляндией, красноармейцы вступили в ожесточенный и неравный бой с немецкими захватчиками. В виду численного преимущества и превосходства в военной технике гитлеровцев, с самого начала противостояния было понятно, что советские воины обречены, тем не менее они смогли выполнить до конца свой долг перед родиной.

Хорошо экипированные горные егеря атаковали в лоб и с тыла. А у наших солдат не было ни дотов, ни линии сплошных укреплений. Только одиночные огневые позиции.

Враг двигался в мурманском направлении, в сторону незамерзающего порта. Захватить который считалось половиной победы. Сделать этого фашистам в итоге так и не удалось - не позволили бойцы Красной Армии.

Каждый год в мае к подножию памятника, установленного на месте кровопролитного сражения, кладут венки, и вновь вспоминают подвиг героев. Пять часов они вели неравный бой. Стояли до конца, до последнего патрона. А когда отстреливаться было уже нечем, то бросились в рукопашную.

«Мы обязаны помнить и чтить память о тех военнослужащих, которые отдали свои жизни во имя нашего будущего. И мы обещаем ветеранам Великой Отечественной войны и нашему поколению, а также будущему поколению, что мы будем также стойко и мужественно защищать наши северные рубежи, как и наши предки», - заявил командир мотострелкового взвода 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота Александр Нафиков.

Выживших на высоте 206 среди наших бойцов не было. На момент начала сражения красноармейцев было 50 человек, погибли в итоге все. Их нашли, спустя десятилетия. Каждого - на своей позиции.

Долгое время на месте битвы были только полузасыпанные окопы и больше ничего. Несколько лет назад на высоте 206 установили часовню, а в 2009 году там был установлен памятный знак с именами тех, кто сражался за Титовский укрепрайон и отдал жизнь в боях на этом рубеже.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.05.2020, 18:28
Вопреки коронавирусу: в России стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Дата04.05.2020, 15:24
Шойгу наблюдал за репетицией авиапарада над Красной площадью
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:55 Вопросы истории
Видео
Герои высоты 206: как 50 красноармейцев оказали ожесточенное сопротивление превосходящим силам фашистов в начале ВОВ
19:49 В стране и мире
В Шереметьево поступило анонимное сообщении о минировании двух самолетов
19:47 В стране и мире
Дождь и гроза: в Москве объявлено экстренное предупреждение
19:20 В стране и мире
Видео
В дистанционном формате: как в российских регионах проходит акция «Георгиевская ленточка»
18:54 В стране и мире
Видео
Оставленную шесть лет назад в московском перинатальном центре девочку передали приемным родителям
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Весенний снегопад: в Новосибирске на смену теплой погоде пришло резкое похолодание
Умер автор хитов «Ласкового мая»
Кассету с неизданной песней Пола Маккартни и Ринго Старра выставят на торги в Великобритании
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.