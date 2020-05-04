В шаге от войны: как выглядела Москва в июле 1941 года

Двадцать пятого июля 1941 года в небе над Истрой советские истребители сбили немецкий Junkers Ju 88. Свое задание разведчик не выполнил, а сама машина до столицы все же добралась и вошла в историю города. Театральная площадь в Москве в 1941 году носила название площадь Свердлова. Именно сюда спустя пять дней, 30 июля, привезли сбитый немецкий самолет.

Но красноармейцам удавалось сбивать не все немецкие самолеты. Тогда жители столицы слышали вой сирены и бежали в бомбоубежища. В частности, в метро. Впервые такую сирену услышали 22 июля. В этот день в подземке собралось полмиллиона горожан. Так, на станции «Маяковская» на платформе были расставлены кровати в несколько рядов. Люди приходили сюда каждую ночь и оставались до пяти утра. Москвичей размещали не только на платформе, но и в вагонах и прилегающих перегонах. Одна только станция «Маяковская» могла вместить себя несколько десятков тысяч человек.

Каждый вечер в Москве начиная с июня 1941 года расчеты из 10-12 человек с помощью троса переносили заправленные водородом аэростаты. Такие аэростаты поднимались в небо на 2,5 тысячи метров. И первый немецкий самолет попался в их ловушку уже в августе этого же года. С октября 1941-го Москва была на осадном положении. Но спустя 2,5 месяца, 7 января 1942-го, его сняли. К этому времени красноармейцы отбросили гитлеровские войска от столицы на 100 километров и разбили 38 дивизий. Это было первое крупное поражение Германии во Второй мировой войне.