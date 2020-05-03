Дочь маршала Конева рассказала, почему подчиненные ее отца не штурмовали Рейхстаг

Войска 1-го Украинского фронта, находящиеся под командованием маршала СССР Ивана Конева, получили директиву из ставки о необходимости наступления в другом направлении, когда они были уже в 300 метрах от Рейхстага. Об этом рассказала дочь маршала, профессор Военного университета Минобороны России Наталия Конева.

Берлин был занят войсками 1-го Белорусского фронта Жукова и 1-го Украинского фронта Конева. Первыми к центру города вышли армии Конева, но, по словам дочери маршала, вместо Рейхстага были вынуждены сосредоточить удар на других направлениях. Наталия Конева вспомнила, что у ее отца состоялся телефонный разговор с командующим Третьей гвардейской танковой армией Рыбалко, входившей в состав фронта.

«Рыбалко говорил, что ему непонятно, почему корпуса, уже нацеленные на центр города, меняют направление наступления. В это время его танкисты находились буквально в 300 метрах от Рейхстага. Но поступившая директива установила разграничительные линии, и центр Берлина входил в полосу действий 1-го Белорусского фронта», — приводит слова профессора РИА Новости.

Она добавила, что первоначально город должен был занять 1-й Белорусский фронт, а 1-й Украинский — нанести удар южнее столицы Третьего Рейха, блокировав основные силы врага. Но из-за успешных танковых маневров Конева задача была скорректирована.

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