К «Титанику» отправят новую миссию

Американская частная компания RMS Titanic направит к «Титанику» подводный робот (ROV) для спасения телеграфного передатчика Marconi. Именно с этого устройства экипаж корабля посылал сообщение SOS, когда лайнер столкнулся с айсбергом. В компании считают, что он сможет «рассказать о последних часах «Титаника».

Положительное решение на новую миссию дал федеральный суд штата Вирджиния, к которому компания обратилась 20 января 2020 года, сообщает Business Insider.

Суд признал, что телеграф Marconi обладает достаточной «исторической, образовательной, научной и культурной ценностью», чтобы оправдать экспедицию. Миссия должна состояться в конце августа или сентябре.

К тому же, было отменено постановление 2000 года, запрещающее исследователям проникать в корпус судна.

Уточняется, что роботом будут управлять дистанционно, и с помощью специального инструмента телеграф намерены извлечь. Не исключено, что понадобится срезать часть корпуса затонувшего судна. Но суд дал на это разрешение. Сейчас компания тренируется осуществлять миссию на земле.

Ранее сообщалось, что устройство находится в плохом состоянии, так как пролежало на дне Атлантического океана больше века. Но в компании уверены, что приемник можно восстановить.

Организация 30 лет занимается извлечением артефактов с затонувшего корабля. Этот случай является первым, когда спасатели намерены что-то собрать внутри обреченного корабля. С обломков затонувшего судна, разбросанных в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда, компания спасла около 5500 драгоценных вещей.