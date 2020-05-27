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75 лет назад: как прошел первый Парад Победы 1945 года

Александра Селезенева
Андрей Аркадьев
19:07 27.05.2020
24 июня 1945 года по Красной площади прошли советские солдаты, победившие фашизм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Russian Look Globallookpress

Рано утром 24 июня 1945 года вся Тверская улица была заполнена боевой техникой - там выстроились парадные расчеты. Такое же зрелище мы видим и в наши дни на каждое 9 Мая, но 75 лет назад боевые машины, ожидая команды движения, стояли еще и на Манежной площади, по обе стороны от Исторического музея.

На Красной площади в это время заполнялись трибуны. Люди стояли под зонтами - в столице шел дождь. Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин - именно он принял решение о проведении парада 24 июня - вышел из ворот Сенатской башни за пять минут до начала смотра, поднялся на Мавзолей, за ним проследовали Молотов, Ворошилов и Калинин.

«Комиссия предложила провести через два месяца после Дня Победы мероприятие на Красной площади. Сталин не согласился со сроками подготовки парада. На строевую подготовку, на формирование парадных коробок он дал один месяц. В то время Советский Союз все еще находился в состоянии войны, у него были союзнические обязательства перед США, хотя формально в то время войны с Японией еще не было. Второй момент - это необходимость участия и подготовки Сталина к Потсдамской берлинской конференции лидеров большой тройки. Тем не менее было принято решение о проведении парада 24 июня 1945 года», - сказал заведующий кафедрой истории России XX-XXI веков исторического факультета МГУ, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов.

Этот первый Парад Победы навсегда вошел в мировую историю и положил начало традиции - теперь каждый год 9 Мая миллионы людей ждут, когда ровно в 10 утра раздастся бой курантов.

Парад современный открывает знаменная группа, а 75 лет назад вынос штурмового флага так и не состоялся. Неустроев, Кантария и Егоров - герои, водрузившие алое знамя над Рейхстагом, - в строевой показали не лучшую выучку и в тот исторический день наблюдали за парадом на трибунах.

Там, среди почти 30 тысяч лучших солдат и офицеров, выстоявших в тяжелейших боях, стоял и Евгений Куропатков. 22-летний старший лейтенант, сражавшийся за Сталинград, шел в расчете Военной академии имени Дзержинского в четвертой шеренге.

«У меня был брат-близнец, он погиб 29 февраля 1944 года. Отец ушел с первых дней войны добровольцем, погиб, часть расформировали. Я до сих пор ничего не знаю о судьбе своего отца», - поделился Куропатков.

Дмитрий Епифанов тогда был юным 12-летним суворовцем. Его парадный расчет стоял у храма Василия Блаженного.

«Справа от нас был фонтан. Это было лобное место. Рядом с нами стоял полк знаменосцев с фашистскими знаменами. Гвардейцы в орденах и медалях, высокого роста подобраны. Когда мы проходили мимо трибун, было видно, с каким умилением встречали зрители мальчишек. Конечно, все хотели увидеть Сталина», - сказал Епифанов.

Сегодня в живых остались всего 80 участников легендарного смотра. Каждый из них не пропускает ни одного торжественного марша, вспоминает себя на брусчатке, в парадной форме. В этом году 9 Мая Парада Победы на Красной Площади не было. Его перенесли в целях безопасности ветеранов, участников смотра и зрителей. Новую дату президент РФ Владимир Путин обозначил накануне - и она символично совпала с той, которая была выбрана 75 лет назад.

В войсках уже приступили к подготовке к параду. Главный приоритет - безопасность. Все военнослужащие в масках и перчатках. Сейчас в подмосковном Алабине готовят тяжело бронированную технику - танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков «Терминатор». Скоро начнутся совместные тренировки пешей и механизированной колонн, чтобы нынешний Парад Победы прошел так же безукоризненно, как это было ровно 75 лет назад.

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