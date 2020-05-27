Позывной «Лебедь»: служба и подвиг легендарной радистки Анны Морозовой

В 1965 году, в канун 20-летия Победы, вышел многосерийный фильм «Вызываем огонь на себя», главной героиней которого стала храбрая девушка, руководитель интернационального подполья. У нее был реальный прототип - военная разведчица Анна Морозова. Действия группы, которую она возглавляла, внесли неоценимый вклад в успех обороны Москвы, освобождение Орла, Белгорода, Смоленска во времена Великой Отечественной войны.

После премьеры фильма благодаря массовым обращениям ветеранских организаций к руководству страны разведчице было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

23 июня 1941 года, на следующий день после начала войны, делопроизводитель Сещинской авиабазы Аня Морозова подала заявление об отправке на фронт. Ей отказали, но вскоре незнакомый офицер в кабинете замкомандира части предложил ей опасную и сложную работу - когда жители Сещи эвакуировались перед наступлением фашистов, Морозова, как и другие бывшие вольнонаемные служащие, предстала перед фашистами как растерянная девчонка, отставшая от части и решившая вернуться назад. Она не вызвала никаких подозрений.

Немцы разместили на аэродроме Сеща свою авиабазу, число бомбардировщиков на которой порой доходило до 300. Точка была стратегически важной, потому что оттуда немецкая авиация вылетела на бомбардировки Москвы. Вместе с подругами, устроившимися на работу, Морозова собирала самые разные сведения о действиях немцев, но не знала, как передать их. Не знала до того момента, как к ней не подошел старший полицай Константин Поваров и не назвал пароль. Так у группы появился командир и связь. Морозова получила задание найти план немецкой авиабазы.

Разведчицы стали встречаться с поляками, служившими на аэродроме. Они откровенно рассказали, что их мобилизовали в немецкую армию принудительно и что они ненавидят оккупантов и мечтают отомстить им за соотечественников. Морозовой удалось завоевать доверие не только поляков, но и унтер-офицера, служившего в штабе казначеем, и получить от него планы настоящего и даже ложного аэродрома, служившего для маскировки.

Позже Морозова стала командиром разведгруппы вместо Поварова - он трагически погиб от взрыва мины на лесной дороге. Она действовала в Сещи до сентября 1943 года - когда населенный пункт освободили советские войска. Тогда же завершилась история подпольной сети. Морозовой вручили медаль «За отвагу». На тот момент девушке был 21 год.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Анна решила продолжить борьбу с врагом и стать радисткой. Для этого ее направили в школу разведуправления РККА. Позже Морозову включили в диверсионно-разведывательную группу «Джек». Она получила псевдоним Лебедь.

Поздно вечером 26 июля 1944 года 11 разведчиков 3-го отдела разведуправления 3-го Белорусского фронта собрались на аэродроме. Среди них было две радистки - Зина Бардышева и Анна Морозова. Им предстояла опаснейшая миссия на территории Восточной Пруссии, откуда до этого не вернулся практически никто из направленных в общей сложности более двух тысяч разведчиков.

За время войны Восточная Пруссия была превращена Адольфом Гитлером в огромный укрепрайон с глубиной обороны от 200 до 500 километров. В условиях, когда территория была неизведана, радиограммы группы «Джек» были бесценны. Из отчета разведывательного управления: «…От разведгруппы поступает ценный материал. Из полученных 67 радиограмм - 47 - информационных».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В зоне действия группы в Восточной Пруссии были ставка Адольфа Гитлера и его личный аэродром, а также главная квартира Генриха Гиммлера, резиденция Иоахима фон Риббентропа, имение Германа Геринга и ставка командования германских сухопутных войск. Об их существовании советскому командованию было ничего не известно, диверсионно-разведывательной группе еще предстояло нанести их на карту.

20 июля 1944 года в 12.42 в ставке произошло покушение на лидера Третьего рейха, прогремел мощнейший взрыв. Местность вокруг наводнили эсэсовцы - это обстоятельство сильно снизило шансы на успех советской разведгруппы. И все же ее радисты каждый день выходили в эфир несмотря на то, что каждый выход означал, что в считаные минуты «Джек» запеленгуют и начнут преследовать.

Из последней радиограммы Анны Морозовой от 30 декабря 1944 года: «Центру от Лебедя. Три дня тому назад на землянку внезапно напали эсэсовцы. По сведениям поляков, немцы захватили Павла Лукманова, он не выдержал пыток и выдал нас. Француз умер молча. Гладиатор и Крот тоже были ранены и уходили, отстреливаясь, в одну сторону, я - в другую. Трое суток блуждала по лесу, пока не наткнулась на разведчиков из спецгруппы капитана Черных».

На следующий день отряд, к которому примкнула разведчица, обнаружили немцы, она получила ранение разрывной пулей. Девушку хотели оставить в ближайшей деревне, но она, не желая подвергать польских крестьян опасности, отказалась. Тяжелое ранение не позволяло ей передвигаться, поэтому товарищи укрыли ее в лозняке, но собаки по кровавым следам быстро унюхали раненую. Гитлеровцы предложили Морозовой сдаться, но она отстреливалась до последнего патрона, а когда враги подошли совсем близко, подорвала себя гранатой, уничтожив не только фашистов, но и спрятанные на груди ценные шифроблокноты.

После того как тело погибшей советской разведчицы было доставлено в ближайшее польское село, офицер СС, командовавший операцией, заставил своих солдат пройти маршем перед убитой, отдавая дань ее храбрости и стойкости. До наступления победного 1945 года оставалось всего несколько часов.

Так с героической гибелью радистки сержанта Анны Морозовой закончилась боевая летопись специальной диверсионно-разведывательной группы «Джек». Группа вошла в историю разведки как одна из лучших в мире, в чем всецело заслуга именно Морозовой - она осталась последней из 11 человек, которая не просто дольше всех оставалась в тылу, но и действовала. Так закончилась боевая летопись. И началась легенда.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Героическим подвигам советской разведчицы посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Он доступен на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.