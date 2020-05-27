Обнародованы уникальные данные о советских и иностранных танках

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею «Уралвагонзавода» уникальные архивные документы об испытаниях советских танков. Это десятки отчетов о сплавах, которые использовались в броне, узлах двигателей и вариантах вооружения.

Среди документов фотографии полигонных и огневых испытаний, сотни сравнительных характеристик, многолетний труд конструкторов, инженеров и технологов, создавших лучшие танки Великой Отечественной. 25 томов. Долгое время материалы были под грифом «Совершенно секретно», доступ к ним имели лишь специалисты-танкостроители.

Сейчас документы изучают музейные работники. Самые ранние материалы датированы 1939 годом. Это подробный доклад об испытаниях одной из модификаций первого серийного тяжелого танка СССР - Т-35. На черно-белых фотографиях 58-тонная машина преодолевает трехметровые эскарпы, форсирует реки, забирается задним ходом на курганы под углом в 30 градусов. Документы о пятибашенном гиганте в Нижний Тагил прибыли вместе с эвакуированным на Урал Харьковским паровозостроительным заводом.

Первые опытные образцы танка Победы Т-34 собирались и проходили испытания еще в Харькове. Трещины в броне от попадания снарядов, сохранность деталей после обстрела - фото и документы беспристрастно иллюстрируют недостатки экспериментальных несерийных машин.

«С помощью научно-исследовательских работ, изысканий. Множества практических опытов сумели устранить вот этот недостаток», - рассказала директор выставочного комплекса Алла Пислегина.

Дорабатывали Т-34 специалисты из 12 предприятий, эвакуированных в Нижний Тагил. На их базе был создан Уральский танковый завод №183 – крупнейший в СССР производитель «тридцатьчетверок». Впервые в стране машины здесь стали выпускать на конвейере. До 30 боевых единиц за смену. На Урал доставлялась и секретные разведданные о бронетехнике фашистской Германии, о машинах союзников.

Зная устройство танков Вермахта и машин союзников, конструкторам на Урале удалось добиться одного из главных конкурентных преимуществ Т-34 - простоты сборки. В главной модификации танка Победы Т-34-85 было на пять тысяч меньше деталей, чем в первой, довоенной харьковской модели.

Более 500 узлов и деталей были существенно упрощены. Надежность конструкции при этом не снизилась. Зная изъяны немецких «Тигров» и «Пантер» советским конструкторам удалось перехитрить фашистскую военную машину.

Чтобы снять средний опорный каток у «Пантеры», немцам приходилось демонтировать, снимать с машины не меньше половины катков с одного борта и ставить потом обратно, соответственно. Естественно, это занимало, по некоторым данным до 20 часов времени.

Судя по обнародованным документам, знали советские танкостроители и о быстро перегревающихся двигателях, больших габаритах, низком качестве стали немецкой техники. «Тридцатьчетверка» же совершенствовалась и к 1943 году почти перестала возвращаться на ремонт в тыл.

«В ходе осенне-зимних боев под Сталинградской битвой из строя по техническим причинам вышел 8,6 процентов "тридцатьчетверок", а на Курской дуге всего два процента», - рассказал инженер-конструктор Уральского КБ транспортного машиностроения Дмитрий Колмаков.

Рассекреченные документы должны стать центральным экспонатом на выставке, посвященной 100-летию отечественного танкостроения. Как только режим самоизоляции будет снят, полистать их сможет любой увлеченный техникой.