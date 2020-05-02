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«Привез в Москву попугая из Берлинского зоопарка»: внучка генерала Малинина о необычном питомце военачальника

Валентина Пескова
06:53 02.05.2020
После окончания Берлинской операции российские военные заботились о животных из зоосада, которые остались без корма и присмотра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Надежда Малинина, внучка героя Советского Союза генерала Михаила Малинина, рассказала «Звезде», как ее дед, сражаясь под командованием Георгия Жукова, во время Берлинской наступательной операции принимал участие в спасении обитателей городского зоопарка. Один из них ему настолько полюбился, что он впоследствии оформил документы и забрал его с собою в Россию.

«Берлинская операция уже во всю продвигалась, и русские войска стояли у центра города. В этот момент немцы открыли берлинский зоопарк и выпустили животных гулять на волю. Тогда Жуков отдал приказ, который реализовал мой дед. Они отловили обитателей зоосада, не убивали никого, а изолировали их, подлечили и накормили», - рассказала внучка военачальника.

Один из питомцев зоопарка особенно приглянулся Михаилу Малинину. Это был попугай ара, которого взяла на довольствие группа советских войск.

«Когда мой дед переезжал из Берлина в Москву, у него сотрудник НКВД взял справку о том, то попугай куплен им за деньги, он все за него выплатил, и этот попугай является собственностью семьи генерала Малинина. В Москве группа проверяющих увидела в документах, что эта птица - самец, которому 5-7 лет,  и он принадлежит военачальнику. Он долгое время жил в семье дедушки. А когда птица из Берлина умерла, из нее сделали чучело, и оно стояло дома, хранилось как трофей и ценный экспонат», - поделилась Надежда Малинина.

Все остальные животные были возвращены российскими военными в Берлинский зоопарк, которые вновь заработал в 1945 году.

Ранее внучка генерала Малинина рассказала, как ее дед, сражаясь под командованием Георгия Жукова, отличился в Берлинской наступательной операции.

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