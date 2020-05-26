Тайны войны: поисковик рассказал, что может находиться в запертом сейфе времен Великой Отечественной

В Ростовской области в засыпанном блиндаже времен Великой Отечественной войны поисковики обнаружили запертый на ключ походный металлический сейф, сообщил «Звезде» руководитель поискового отряда «Миус-фронт» Андрей Кудряков. Предположительно ящик принадлежал 339-й стрелковой дивизии, которая попала в окружение немцев под Ростовом-на-Дону в октябре 1941 года.

«Наше предположение, что один из таких блиндажей нам удалось обнаружить, один из штабных блиндажей 339-й Ростовской стрелковой дивизии. Вокруг все было усыпано стреляными гильзами. В сейфах, как правило, хранилась документация части, личные дела офицеров, оперативно-техническая документация, карты. Собственно говоря, все те документы, которые несли на себе гриф "Секретно" и не могли быть выставлены и кинуты на стол, а должны были находиться в стороне от посторонних любопытных глаз», - отметил Кудряков.

Ранее сообщалось, что помимо строевых и секретных документов в сейфе может находиться даже 792-я полевая касса Госбанка СССР. Специалисты уже начали подготовительные работы по вскрытию сейфа.