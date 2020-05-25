Ушел служить добровольцем: британский ветеран рассказал об участии в Арктических конвоях

Британский ветеран Эдвин Лидбеттер, удостоенный российской медали Ушакова за участие в Северных конвоях во время Второй мировой войны, признался, что очень рад будет получить боевую награду. Участник военных действий рассказал «Звезде», что ждет момента, когда ему вручат медаль.

«Я начал служить на флоте, когда мне было 18. Я был направлен на борт эскортного авианосца Fencer. Я был интендантом и служил в составе конвоев Атлантики, Норвежской кампании, Северного моря и Арктических конвоев. Наша миссия состояла в том, чтобы поддержать и обеспечить противолодочное воздушное прикрытие для конвоев наряду с разведывательными работами и защитить корабли от атак подводных лодок. Я сделал 22 поездки в общей сложности. Мы также были направлены в Тихий океан и Бирму», - сказал ветеран.

Он отметил, что с 1941 по 1945 год конвои проходили через опасные воды. По словам Лидбеттера, необходимо было доставить четыре миллиона тонн грузов, включая танки, истребители, топливо, боеприпасы, сырье и продовольствие в северные порты Советского Союза.

«Мы плыли через ледяные арктические воды над оккупированной нацистами Норвегией. Я видел несколько кораблей, пораженных торпедами или атакованных врагами с воздуха. Я спас десятерых моряков, которые упали в море с корабля после атаки», - вспомнил он.

По словам дочери Эдвина, он ушел на флот, несмотря на запрет матери. Молодой человек не сказал, что записался добровольцем, и неожиданно пошел служить. На флоте он пробыл вплоть до 1954 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова семерых британских моряков, участвовавших в Северных конвоях в годы Второй мировой войны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе сообщается, что моряки проявили мужество и отвагу. Медалью награждены Дерек Эдвин Джаспер Дарем, Гарри Олдройд, Джон Ревелл, Уильям Джеффри Робинсон, Эдвин Лидбеттер, Реджинальд Чарльз Уилер и Атол Хогг.

С 1941 по 1945 год из Британии к берегам Русского Севера были отправлены 78 конвоев, против которых немецкая армия использовала линкоры, эсминцы и подводные лодки. В тех боях Британия потеряла 85 торговых судов и 16 боевых кораблей, три тысячи британских моряков погибли.