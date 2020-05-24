Оборона Ленинграда и холостой выстрел в 17-м: что происходило с крейсером «Аврора» после его спуска на воду 120 лет назад

Ежедневные наряды, вахтенная служба, обучение личного состава - в исторических интерьерах крейсера «Аврора» живут по корабельному уставу. В свои 120 лет крейсер на плаву и полностью автономен назло всеми мифам и легендам о его несостоятельности в качестве корабля.

Матрос Иван Буханцов заступил дозорным по живучести крейсера первого ранга Балтийского флота. Свой боевой пост с самым современным оборудованием он называет сердцем корабля.

«Отсюда подаются сигналы по всем боевым постам командира боевой части», - рассказывает он.

Капитана второго ранга Юрия Шишкарева на борту «Авроры» принимали в пионеры. Юношей он и представить не мог, что станет 45-м по счету командиром легендарного крейсера.

«Удивляет инженерная мысль. Многие механизмы имеют несколько назначений. У нас под ногами горловина угольного бункера. Помимо того, что это место хранения угля, это еще и дополнительная защита корабля от попадания снаряда», - говорит капитан.

Знаменитый холостой выстрел «Авроры» в октябре 1917-го заглушил все то, чем крейсер жил до и после революции. А были тяжелые раны Цусимы в русско-японскую войну в составе Тихоокеанской эскадры, Первая мировая на Балтике, оборона Ленинграда – знаменитая батарея «А» - девять орудий «Авроры» на Дудергофских высотах.

Боевой корабль – это, прежде всего, мощная морская артиллерия. За всю историю у крейсера несколько раз менялось вооружение. Всего 14 орудий были на крейсере в 1946 году и лишь в 1984 году при ремонте по воссозданию облика 17-го года появились орудия Лендера. Их нашли совсем рядом - они стояли у Нахимовского училища.

Согласно историческим документам и чертежам, во время ремонта все вооружение «Авроры» восстанавливали под руководством специалиста Александра Ткачева. Большая часть 152-миллиметровых пушек крейсера - сухопутного исполнения, к их внешнему виду все уже привыкли и пришлось идти на компромисс.

«Задача была двоякая. С одной стороны, получить более похожее состояние артиллерии как в 17-м году, с другой стороны - не испортить внешний вид корабля. Мы исходили из того, что все бортовые орудия и кормовое должны вращаться, а носовое орудие могло производить выстрел», - вспоминает Ткачев.

На очередной капитальный ремонт уже в 2014-м «Аврору» провожали всем городом и с волнением два года следили за ее обновлением. Ожидания оправдались эффектным ночным появлением крейсера на Неве и его проходом под разведенными мостами.

«Аврора» по-прежнему в строю, как корабль номер один российского военно-морского флота. Юбилей – не повод менять привычный распорядок дня. Даже в таком преклонном возрасте.