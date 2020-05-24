Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Вопросы истории Вопросы истории Вопросы истории

Оборона Ленинграда и холостой выстрел в 17-м: что происходило с крейсером «Аврора» после его спуска на воду 120 лет назад

Роман Закурдаев
08:08 24.05.2020
Знаменитый холостой выстрел «Авроры» в октябре 1917-го заглушил все то, чем крейсер жил до революции, хотя его боевая история заслуживает не меньшего внимания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ежедневные наряды, вахтенная служба, обучение личного состава - в исторических интерьерах крейсера «Аврора» живут по корабельному уставу. В свои 120 лет крейсер на плаву и полностью автономен назло всеми мифам и легендам о его несостоятельности в качестве корабля.

Матрос Иван Буханцов заступил дозорным по живучести крейсера первого ранга Балтийского флота. Свой боевой пост с самым современным оборудованием он называет сердцем корабля.

«Отсюда подаются сигналы по всем боевым постам командира боевой части», - рассказывает он.

Капитана второго ранга Юрия Шишкарева на борту «Авроры» принимали в пионеры. Юношей он и представить не мог, что станет 45-м по счету командиром легендарного крейсера.

«Удивляет инженерная мысль. Многие механизмы имеют несколько назначений. У нас под ногами горловина угольного бункера. Помимо того, что это место хранения угля, это еще и дополнительная защита корабля от попадания снаряда», - говорит капитан.

Знаменитый холостой выстрел «Авроры» в октябре 1917-го заглушил все то, чем крейсер жил до и после революции. А были тяжелые раны Цусимы в русско-японскую войну в составе Тихоокеанской эскадры, Первая мировая на Балтике, оборона Ленинграда – знаменитая батарея «А» - девять орудий «Авроры» на Дудергофских высотах.

Боевой корабль – это, прежде всего, мощная морская артиллерия. За всю историю у крейсера несколько раз менялось вооружение. Всего 14 орудий были на крейсере в 1946 году и лишь в 1984 году при ремонте по воссозданию облика 17-го года появились орудия Лендера. Их нашли совсем рядом - они стояли у Нахимовского училища.

Согласно историческим документам и чертежам, во время ремонта все вооружение «Авроры» восстанавливали под руководством специалиста Александра Ткачева. Большая часть 152-миллиметровых пушек крейсера - сухопутного исполнения, к их внешнему виду все уже привыкли и пришлось идти на компромисс.

«Задача была двоякая. С одной стороны, получить более похожее состояние артиллерии как в 17-м году, с другой стороны - не испортить внешний вид корабля. Мы исходили из того, что все бортовые орудия и кормовое должны вращаться, а носовое орудие могло производить выстрел», - вспоминает Ткачев.

На очередной капитальный ремонт уже в 2014-м «Аврору» провожали всем городом и с волнением два года следили за ее обновлением. Ожидания оправдались эффектным ночным появлением крейсера на Неве и его проходом под разведенными мостами.

«Аврора» по-прежнему в строю, как корабль номер один российского военно-морского флота. Юбилей – не повод менять привычный распорядок дня. Даже в таком преклонном возрасте.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.05.2020, 17:21
Собянин высказался за сохранение ограничительных мер в Москве
Дата23.05.2020, 05:00
Работа сделана: отряд Минобороны отправился в места дислокации после помощи под Красноярском
Дата22.05.2020, 20:51
В Подмосковье открываются тренировочные базы для футболистов
Дата22.05.2020, 15:59
Сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М на ВАСО: кадры из цеха
Дата24.05.2020, 08:08
Оборона Ленинграда и холостой выстрел в 17-м: что происходило с крейсером «Аврора» после его спуска на воду 120 лет назад
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:20 В стране и мире
Правительство выделило 100 млрд рублей на поддержку регионов в связи с пандемией
06:21 В стране и мире
Переболевшая COVID-19 депутат назвала неожиданный симптом болезни
06:05 В стране и мире
Посольство РФ: из Нью-Йорка в Москву вылетели 379 россиян
05:49 В стране и мире
Эксперт спрогнозировал сроки прохождения пика по коронавирусу российскими регионами
05:11 В стране и мире
Видео
В Алеппо возобновилось производство традиционного сирийского мороженого
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Гордость Северного флота: как прошел спуск на воду фрегата «Адмирал Головко»
Чучело «аллигатора Гитлера» попадет в Дарвиновский музей
Первый среди лучших: в США оценили роль Т-34 в мировом танкостроении
Видео
Видно за километры: кадры подрыва авиационных бомб в Крыму
Врач рассказала о продуктах-«антидепрессантах»
Ученые обнаружили пугающую особенность тканей легких умерших от COVID-19
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.