В Китае заявили о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

Китай готов вместе с Россией решительно отстаивать итоги Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава МИД КНР Ван И.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений», - сказал глава китайского дипломатического ведомства на пресс-конференции.

Дипломат добавил, что руководство КНР также готово общими с Россией усилиями решительно выступить против любых односторонних действий и психологической травли.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии умалчивается американскими политиками из-за влияния антироссийской пропаганды. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва не подозревает американских чиновников в сознательном искажении событий Второй мировой войны и попытке умалить вклад СССР в победу над фашизмом. По словам Лаврова, подобная риторика - результат обработки общественного сознания пропагандой.