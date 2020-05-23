Рассекречены подробности ареста Генриха Гиммлера
Власти Великобритании рассекретили поддельные документы рейхсфюрера СС, соратника Адольфа Гитлера и одного из организаторов холокоста Генриха Гиммлера. Об этом сообщает агентство ВВС.
Отмечается, что с помощью обнародованных поддельных документов Гиммлер пытался скрыться. При задержании 22 мая 1945 года он предъявил паспорт на имя Генриха Хизингера, там также были указаны ложное звание и ложная дата рождения.
Однако британская разведка заметила, что печать на документе стояла та же, что использовали в СС. После этого Гиммлер и два его сообщника были задержаны.
Поддельный паспорт, а также брекеты, которые во время ареста носил соратник Гитлера, как сообщает ВВС, передала родственница подполковника, проводившего допросы.
Отмечается, что эти документы будут храниться в английском Музее военной разведки в Шеффорде.
Один из лидеров немецких фашистов Генрих Гиммлер покончил с собой во время допроса в Великобритании 23 мая 1945 года.