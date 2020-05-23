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Падение «летающего танка»: поисковики ЗВО обнаружили в лесу Ленинградской области разбившийся Ил-2

Павел Кутаренко
14:34 23.05.2020
От сильнейшего удара и взрыва Ил-2 разбросало на множество обломков. Среди них удалось обнаружить самое важное - личные награды летчиков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Ленинградской области найдены фрагменты разбившегося во времена Великой Отечественной штурмовика Ил-2. Поисковики вторую неделю выполняют трудную и кропотливую работу - теперь их задача отыскать останки летчиков-героев.

Тяжелая железная пушка согнута словно тонкая проволока - по ней можно оценить, с какой силой советский штурмовик ударился о землю. Самая крупная и заметная часть самолета - это лонжерон, фрагмент крыла вместе с шасси. Его состояние указывает на то, что самолет упал, перевернувшись.

Повреждения на фюзеляже не оставляют сомнений - самолет был сбит в бою зенитной артиллерией противника. От сильнейшего удара и взрыва Ил-2 разбросало на множество обломков. Среди них удается обнаружить самое важное - личные награды летчиков.

«Первое, что подняли - это Орден Красной Звезды... Когда самолет падал, летчик уже был мертв», - поясняет командир 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) Владимир Мансуров.

Орден Красной Звезды и медаль «За Отвагу» принадлежали младшему лейтенанту Владимиру Ивановичу Ускову. Вместе с ним с боевого вылета не вернулся и стрелок-радист Александр Павлович Беляков.

В марте 1943 года штурмовики Ил-2, которые немцы прозвали «летающими танками» и даже «черной смертью» поддерживали наступление пехоты в районе Мги. Блокада Ленинграда уже прорвана, советские войска атакуют, а командир самолета Владимир Усков только только получил офицерское звание и Орден Красной Звезды за то, что уничтожил несколько эшелонов и сбил немецкий «Мессер». Последним для него и его стрелка-радиста стал чуть ли не следующий вылет - 22 марта. Обоим летчикам было всего по 23 года.

Уже вторую неделю военнослужащие отдельного специального поискового батальона ЗВО работают в топком лесу. А 77 лет никто не знал, где и как погиб экипаж штурмовика.

«Это очень сложная работа, потому что самолет разлетелся на мелкие части и приходится перебирать все вручную - до каждой мелочи. Главная цель - найти летчиков и их останки», - говорит военнослужащий поискового батальона Алексей Семынин.

Поисковики уже обратились в архивы Тамбовской и Ивановской областей - именно оттуда были призваны погибшие герои. Цель - найти родственников летчиков и пригласить их на мемориал в поселке Никольское, где с воинскими почестями планируется похоронить останки

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