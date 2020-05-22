Без срока давности: обнародованы документы о зверствах нацистов в оккупированной Смоленской области

Управление ФСБ по Смоленской области рассекретило уникальные архивные документы о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны, которые они творили на оккупированной территории.

© Архив ФСБ

Из спецсообщений начальника управления НКВД по Смоленской области Петра Кондакова, которые он отправлял в Москву, становится ясно, что гитлеровцы просто истребляли население региона, не взирая на пол и возраст. Чудовищные преступления оккупанты совершили в Вязьме.

© Архив ФСБ

«Местные жители, даже женщины с грудными детьми, сгонялись в лагерь для военнопленных, где их почти не кормили. Ежедневно в лагере от голода, болезней и расстрела погибало 200-250 человек», - говорится в одном из донесений.

Заполненные трупами ямы позже обнаружат на одной из улиц Вязьмы. Общее число замученных составит 30 тысяч человек, а еврейское население города нацисты истребят полностью.

© Архив ФСБ

«На Фроловском кладбище немецкие изверги оставили жуткие следы своих кровавых злодеяний. Ров длиной в 100 метров и шириной в четыре метра заполнен трупами замученных, сожженных и расстрелянных военнопленных красноармейцев, и мирных граждан. Всего на этом кладбище зарыто около трех тысяч человек, в том числе женщин и детей», - писал начальник областного УНКВД.

Архивные документы свидетельствуют о нечеловеческой жестокости, с которой нацистские каратели расправлялись с местным населением. В Сычевском районе были обнаружены сотни тел замученных пленных красноармейцев.

Гитлеровцы не гнушались документировать свои злодеяния и хранили фотографии и другие материалы о каждой казни. Многие свидетельства были обнаружены и помещены в архив, как доказательство бесчеловечных преступлений, не имеющих срока давности.