Россия открыла доступ к архивам о предыстории Второй мировой войны

Федеральное архивное агентство (Росархив) и президентская библиотека имени Ельцина представили комплекс уникальных оцифрованных документов о Второй мировой войне.

Все собранные материалы, многие из которых публикуются впервые, будут размещать на портале библиотеки в течение нескольких лет - это политические, разведывательные, дипломатические документы разных стран.

Первая часть коллекции охватывает период с января 1933 года по август 1939 года и посвящена предыстории Второй мировой войны. Это более 1 700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники.

Материалы снабжены описанием как на русском, так и на английском языках, что дает возможность пользователям со всего мира изучить документы.

В январе 2020 года Владимир Путин сообщил о создании крупнейшего центра архивных документов о Второй мировой войне. Президент РФ пообещал, что доступ к уникальным архивным документам и фотографиям, проливающим свет на истинные события тех лет, будет открытым для граждан всего мира.