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В Крыму рассекретили документы о преступлениях нацистов в самом крупном на полуострове лагере смерти

Виктория Косогляденко
15:20 20.05.2020
Нацисты самыми изощренными методами замучили до смерти на территории этого лагеря 15 тысяч человек.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Свой порядковый номер - это первое, что Лидия Ходырева выучила в детстве. Такие вместо имени и фамилии присваивали фашисты тем, кого забирали в плен.

Эти четыре цифры были как приговор, который часто становился смертельным. Например, мать Лидии Ходыревой замучили пытками в концлагере, после чего маленькую пленницу отдали в специальный приют.

Так девочку навсегда разлучили с семьей. В приюте заставляли работать. Говорить можно было только на немецком. Уже после войны ее чудом вернули на родину. Только много лет спустя Лидия Петровна нашла имя матери среди тысяч в списке погибших в одной из немецких газовых камер.

В Крыму, на территории совхоза «Красный», располагался самый крупный нацистский лагерь смерти на полуострове. Сейчас на этом месте находится черный мемориал, на котором высечен нескончаемый список имен тех, кто был замучен здесь в годы войны. А это 15 тысяч человек.

Много лет спустя появились новые подробности. Сейчас на основании рассекреченных данных было решено возобновить судебный процесс.

«На одном из допросов, например, свидетель Вера Романова рассказала про мужа. Он был арестован в первые дни после оккупации Севастополя, содержался в лагере для военнопленных. Рассказала об ужасах, как издевались над военными, как выводили каждый день за ограду по несколько человек и в воронке от авиабомбы расстреливали», - привела пример главный архивист отдела информации и использования документов архива города Севастополя Марина Соловьева.

Решение о повторном возбуждении уголовного дела, начатого еще в 1969 году, сейчас рассматривает прокуратура. Ясно одно - эти преступления без срока давности должны получить огласку. Чтобы напомнить всему миру, какую цену за победу над фашизмом заплатил советский народ.

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