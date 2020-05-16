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Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного

Егор Левин
18:55 16.05.2020
Архитектура самого известного в мире образца русского церковностроения раскрыла неизведанные ранее сведения о его истории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Globallookpress

Долгое время считалось, что храм Василия Блаженного или, как более верно исторически, собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, является делом рук русских зодчих Бармы и Постника (по другой версии, одного зодчего Постника Яковлева по прозвищу «Барма»). Однако во время строительства собора Яковлев строил церкви в Казани. Согласно современным исследованиям, с большой долей вероятности архитекторы для строительства Покровского храма были приглашены из Европы.

Архитектурная конструкция главного храма - шатер, известный по работам итальянских зодчих. До Покровского в подобном стиле были построены лишь два храма: Троицкая церковь в Александровой слободе и храм Вознесения в Коломенском. Оба они возведены итальянцами.

К тому же, русские зодчие не использовали при строительстве храмов кирпич, предпочитая дерево и белый камень. В Покровском же соборе кирпич, с которым, опять же, работали исключительно итальянцы, занимает главенствующее место, в том числе и во внутренней отделке - стены помещений храма были расписаны «под кирпич».

Исторические архивы свидетельствуют, что царь Иван Грозный отправлял своих посланников в Европу, чтобы нанять там зодчих. В XVI веке архитекторов в Италии было так много, что предложение сильно опережало спрос, а самих специалистов даже начали называть «весенними ласточками», потому что строительные артели после каждой зимы разъезжались по Европе в поисках работы.

Ко всему прочему, в не имеющем аналогов в мире архитектурном облике храма заложен глубокий смысл: правда ли, что в нем зашифрованы события Казанского похода? Действительно ли царь приказал ослепить зодчих после строительства, чтобы они не смогли повторить свою работу? На самом ли деле Покровский собор должен был превратить Москву в новый Иерусалим и сделать ее центром всего мира?

Ответы на эти вопросы смотрите в полном выпуске программы «Не факт!» на сайте телеканала «Звезда».

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