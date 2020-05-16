Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного

Долгое время считалось, что храм Василия Блаженного или, как более верно исторически, собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, является делом рук русских зодчих Бармы и Постника (по другой версии, одного зодчего Постника Яковлева по прозвищу «Барма»). Однако во время строительства собора Яковлев строил церкви в Казани. Согласно современным исследованиям, с большой долей вероятности архитекторы для строительства Покровского храма были приглашены из Европы.

Архитектурная конструкция главного храма - шатер, известный по работам итальянских зодчих. До Покровского в подобном стиле были построены лишь два храма: Троицкая церковь в Александровой слободе и храм Вознесения в Коломенском. Оба они возведены итальянцами.

К тому же, русские зодчие не использовали при строительстве храмов кирпич, предпочитая дерево и белый камень. В Покровском же соборе кирпич, с которым, опять же, работали исключительно итальянцы, занимает главенствующее место, в том числе и во внутренней отделке - стены помещений храма были расписаны «под кирпич».

Исторические архивы свидетельствуют, что царь Иван Грозный отправлял своих посланников в Европу, чтобы нанять там зодчих. В XVI веке архитекторов в Италии было так много, что предложение сильно опережало спрос, а самих специалистов даже начали называть «весенними ласточками», потому что строительные артели после каждой зимы разъезжались по Европе в поисках работы.

Ко всему прочему, в не имеющем аналогов в мире архитектурном облике храма заложен глубокий смысл: правда ли, что в нем зашифрованы события Казанского похода? Действительно ли царь приказал ослепить зодчих после строительства, чтобы они не смогли повторить свою работу? На самом ли деле Покровский собор должен был превратить Москву в новый Иерусалим и сделать ее центром всего мира?

Ответы на эти вопросы смотрите в полном выпуске программы «Не факт!» на сайте телеканала «Звезда».