Вологодские поисковики нашли родственников погибшего красноармейца
Долгое время специалисты не могли установить родственные связи советского солдата, помог проект «Звезды» «Внимание: розыск!».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Zamir Usmanov, Globallookpress
Вологодское объединение поисковиков вышло на племянницу красноармейца Вячеслава Кузнецова, погибшего в годы Великой Отечественной войны.
Советский солдат погиб 16 февраля 1942 года, неподалеку от деревни Кокошкино Ржевского района Калининской области.
Останки воина обнаружили только в сентябре 2018 года участники поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», однако найти его родственников удалось лишь в 2020 году, в канун 75-летия Великой Победы. Все это время никто из родных и близких красноармейца не знал о его судьбе.