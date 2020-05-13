Вологодские поисковики нашли родственников погибшего красноармейца

Останки воина обнаружили только в сентябре 2018 года участники поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», однако найти его родственников удалось лишь в 2020 году, в канун 75-летия Великой Победы. Все это время никто из родных и близких красноармейца не знал о его судьбе.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.