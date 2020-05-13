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Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного

Егор Левин
18:00 13.05.2020
Советский воин провел десятки операций в тылу врага и заслужил множество наград; уйдя на фронт в самом начале войны в 17-летнем возрасте, домой он вернулся лишь в феврале 1947 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Легенды армии

«Зеленые призраки» - группа разведчиков-диверсантов гвардии старшего лейтенанта Героя Советского Союза Ивана Просяного. За годы войны он совершил в тыл врага больше 30 рейдов, каждый из которых мог бы стать сюжетом для фильма. В каждом из них разведчики добывали бесценные сведения, оказавшие влияние на ход многих знаменитых операций Великой Отечественной войны.

В одном из своих первых сражений в октябре 1942 года Просяной волею судеб оказался один на один с танком противника. Боец сумел пробить его броню из пушки, но пострадал и сам - танк тоже успел выстрелить. Оказавшись в немецком плену, будущий разведчик в первую же ночь сбежал и вернулся к своим. После выписки из госпиталя недоучившийся артиллерист был направлен в 52-ю гвардейскую мотострелковую бригаду 15-го танкового корпуса. Местный офицер и определил Просяного в разведку.

В первую же свою операцию разведчики, в составе которых был и он, приняли дерзкое решение о нападении на немецкий блиндаж, в котором отдыхали связисты - самые информированные о планах командования солдаты. Советские бойцы были ранены, но захватили двух немецких «языков» и вернулись обратно.

Просяной поражал окружающих способностью буквально растворяться на местности. Об одном из ярких примеров этого вспоминает его биограф, журналист Михаил Кривошлыков.

«Ужом ушел в траву. Через некоторое время вышел из травы и несет с собой гуся и говорит: “Ну я в первую очередь ухватил его сразу на нос, а другой рукой за крылья, чтобы он не успел, значит, там захлопать крыльями. Вот я его принес. Я теперь я его назад отнесу и никто не заметит. И гусь не заметит”. Он мог проходить в таких местах, где, казалось, вообще невозможно пройти. А у него это получалось», - рассказал биограф.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Летом 1944 года отряд Просяного оказался в непростой ситуации: обнаружив и успешно передав информацию о передвижении элитной немецкой танковой дивизии «Адольф Гитлер», которая после этого была уничтожена с воздуха, разведчики получили следующее задание - подорвать два стратегически важных для немцев моста; несмотря на сложные погодные условия, задание не вызвало у бойцов особенных затруднений, однако, после взрыва второго моста им не удалось уйти незамеченными. Тогда командир «зеленых призраков» принял решение прикрыть отход товарищей.

«Он даже в такой ситуации проявлял свою находчивость: веревочку за куст завяжет и шевелит; немцы думают, что он там, а он в это время отбегал, занимал удобную позицию и их расстреливал», - рассказал биограф Просяного Михаил Кривошлыков.

В том бою Иван уничтожил 16 гитлеровцев, девятерых ранил и одного взял в плен. Просяной успешно догнал свою группу в условленном месте, при этом нес на себе связанного немца. Но погоня шла за ними по пятам - во время одной из стычек автоматной очередью прошило рацию-переноску «Северок», и связь с командованием прервалась, а задание оказалось под угрозой срыва. Неожиданно на крытом грузовике возле штаба немецкого танкового корпуса разведчики заметили антенну, и той же ночью Просяной с товарищем подобрались к машине, прислушались: стрекотала пишущая машинка – офицер диктовал сведения. Тогда разведчики бесшумно заблокировали дверь снаружи. Через несколько секунд, сидя за рулем, гвардии сержант Просяной твердил: «Только бы завелась». Просяному и его «зеленым призракам» повезло - они со своим ценным трофеем ушли незаметно.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За годы войны он удостоился множества значимых наград. К примеру, в представлении к званию Героя Советского Союза Просяного упомянуты несколько эпизодов. Среди них - разгром немецкой автоколонны в тылу фашистов, уничтожение трех бензовозов и немалого числа живой силы врага. Но, главное, своевременно доставленные разведданные - именно они во многом способствовали успеху боев советских солдат. В том числе позже за многочисленные успешно проведенные операции в тылу врага командование отправило командира «призраков» на побывку домой.

А затем в апреле 1945 годаначалась Берлинская наступательная операция. Просяной одним из первых вышел к реке Нейсе и переправился на западный берег в районе Бад-Мускау. 18 апреля по приказу командующего фронтом маршала Советского Союза Ивана Конева 3-я гвардейская танковая армия, форсировав вброд реку Шпрее у населённого пункта Мук Ноймюлле, повернула на север, к Берлину. Накануне именно Иван Просяной захватил ценного «языка», который дал сведения о численности противостоящих сил, и разведал броды для танков. 25 апреля танкисты и мотострелки вошли в юго-западное предместье Берлина, затем вели упорные уличные бои вплоть до 2 мая, когда берлинский гарнизон капитулировал.

Просяной прорывал немецкую оборону западнее Дрездена, преодолевал непроходимый для бронетехники главный хребет Рудных гор и 9 мая 1945 года вошел в Прагу. Домой он вернулся лишь в феврале 1947 года.

За все время участия в боевых действиях разведчик был награжден медалями «Золотая Звезда» и «За отвагу» и орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, а также орденами Красной Звезды и Славы 3-й степени. В селе Петропавловка, в котором Просяной родился и вырос, установили его бюст и назвали его именем улицу.

Жизни и подвигам Героя Советского Союза посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Он доступен на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV

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