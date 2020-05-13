Черноморский флот: восставший из пепла

Черноморский флот – одно из главных средств обеспечения безопасности России на юге. «Звезда» вспоминает героическую историю флота, которая неразрывно связана с историей нашей страны.

ЧФ был основан в 1783 году по указу императрицы Екатерины II, после того, как к Российской империи был присоединен Крым. В его состав вошли корабли Азовской и Днепровской флотилий, которые 13 мая вошли в Ахтиарскую бухту. Именно с этого события начинает свою историю Черноморский флот.

Флот принимал участие в Русско-турецких войнах, войне с Францией, Крымской войне, одерживал многие победы. Но были в его истории и трагические страницы.

Гибель первая: Битва за Севастополь

Во время обороны Севастополя, после того, как французы овладели Малаховым курганом, стало очевидно, что дальнейшая оборона была бессмысленна, хотя на всех прочих пунктах обороняющиеся после ожесточенных боев удержали свои позиции.

© commons.wikimedia.org Айвазовский Иван Константинович. Взятие Севастополя.

Вечером 1 (13) сентября 1854 года вице-адмирал Корнилов получил приказ, согласно которому нужно было «Вход в бухту загородить, корабли просверлить и изготовить их к затоплению, морские орудия снять, а моряков отправить на защиту Севастополя».

На военном совете Корнилов предложил атаковать превосходящий по численности флот союзников, и, пусть даже ценой гибели кораблей, нанести ему как можно большие потери. То есть, он предпочитал славную гибель флота его затоплению. Однако, ввиду того, что вместе кораблями в таком случае погибли бы экипажи, их командиры высказались за выполнение приказа. Орудия и боеприпасы с кораблей были перенесены на берег для сухопутной обороны Севастополя.

© commons.wikimedia.org Айвазовский Иван Константинович. Черноморский флот в бухте Феодосии

Моряки со слезами на глазах расстреливали с берега из пушек собственные корабли. По Парижскому мирному договору 1856 года Россия была лишена права держать военный флот на Черном море. К его восстановлению Российская империя приступила только после франко-прусской войны 1870—1871 годов, вызвавшей падение французской монархии.

Гибель вторая: Первая Мировая и Гражданская война

Черноморский флот сыграл одну из решающих ролей в Первой мировой войне. Практически вся акватория контролировалась русскими кораблями, пролив Босфор был заминирован. Корабли ЧФ успешно уничтожали турецкие суда, потери были минимальными. При этом флот постоянно пополнялся подводными и миноносными кораблями, появился новый вид войск – военная авиация и прообразы современных авианосных соединений. Всего в составе флота к 1917 году было более 170 боевых кораблей.

Однако февральская революция резко подорвала боеспособность флота, моральное состояние экипажей, чему содействовали агитаторы от разных партий.

© РИА Новости Группа матросов-участников-восстания в Севастополе.

К лету экипажи отказались подчиняться офицерам, командиров изгоняли прямо с кораблей, в Севастополе начался бандитизм, в Киеве большое распространение приобрел украинский национализм, Адмирал Колчак покинул должность командующего флотом. После Октябрьского переворота Черноморский флот окончательно утратил боеспособность, в Севастополе начались убийства офицеров.

Черноморцы помогли установлению Советской власти, а затем активно боролись с наступающими германскими войсками. Несмотря на подписанный 3 марта 1918 года Брестский мир, Германия обвинила страну Советов в нарушении пункта о разоружении ЧФ: часть кораблей была переведена в Новороссийск. В мае немцы вошли в Севастополь. Советское правительство приняло решение затопить корабли в Новороссийске, чтобы не допустить их захвата немцами, однако некоторые из них все же были уведены противником в турецкие порты.

© Nikolay Gyngazov, Globallookpress Севастопольская бухта с высоты птичьего полета

В 1919 году создается Белый Черноморский флот, который к 1920 году насчитывал более 120 кораблей. Он принимал участие в эвакуации войск и беженцев, а затем преобразован в Русскую эскадру и базировался в порту Бизерта в Тунисе до 1924 года, когда с последнего корабля был спущен Андреевский флаг. Формально корабли были переданы СССР, но так и остались в Бизерте, так как у советского правительства не было возможности их ремонта.

Великая Отечественная война

Воссоздание ЧФ в СССР началось сразу после занятия большевиками Севастополя. К 1937 году он насчитывал 500 боевых кораблей различных классов, сотни боевых самолетов, были воссозданы военно-воздушные силы, береговая оборона, ПВО.

ЧФ встретил 22 июня 1941 года во всеоружии и сорвал попытку немцев уничтожить его в первые дни войны.

Флот принимал участие в обороне Одессы, в Керсенско-Феодосийской десантной операции, обороне Кавказа и освобождения Новороссийска. Было проведено более двух десятков десантных операций, потоплено более 800 кораблей и судов противника. Более 200 черноморцев получили звание Героя Советского Союза, а более 50 тысяч человек награждены орденами и медалями.

© Фото Е. Халдея минобороны РФ Салют в освобожденном Севастополе. Май 1944 г.

В послевоенное время продолжалось укрепление флота, он оставался грозной силой и успешно защищал интересы СССР на море.

Распад СССР и присоединение Крыма

Распад СССР стал серьезным ударом для Черноморского флота. С 1992 по 1997 год он существовал как объединенный флот России и Украины.

В 1997 году было подписано соглашение о пребывании ЧФ на территории Украины, по которому в украинских территориальных водах и на суше могли находиться до 388 кораблей, а на аэродромах в Гвардейском и Севастополе 161 летательный аппарат. Срок действия данного документа истекал в 28 мая 2017 году.

Начиная с 2005 года украинские власти неоднократно заявляли о возможном пересмотре статуса Черноморского флота России в Севастополе и о том, что после 2017 года соглашение о его нахождении в Севастополе продлеваться не будет. Однако в 2010 году срок аренды пунктов базирования Черноморского флота был продлен на 25 лет.

В то же время, уже в следующем году Россия и Украина не смогли подписать соглашение о замене кораблей ЧФ на новые. Согласно требованиям украинской стороны, Россия должна была согласовывать с ней каждый шаг по замене кораблей, предоставлять полный список их вооружения, заключать контракты на их обслуживание с украинскими предприятиями.

После присоединения Крыма к России в 2014 году, база ЧФ в Севастополе перешла под юрисдикцию России, а подписанные ранее соглашения были денонсированы.

Сегодня Россия проводит постоянное усиление Черноморского флота, в его состав вводятся новые корабли и подводные лодки, в Крыму развернуты береговые ракетные комплексы «Бастион». На аэродромах в Крыму базируется авиация ЮВО.

Корабли ЧФ принимали участие в военной операции в Сирии.