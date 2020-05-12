Память в мраморе: кто стал прототипом монумента «Жажда» в Брестской крепости

В Бресте, который первым принял на себя удар германской военной машины, сейчас много памятников, напоминающих о тех страшных днях. Один из них - монумент «Жажда». На нам боец из последних сил тянется каской к воде. В основе его - реальный человек и реальный подвиг одного из защитников Брестской крепости - поволжского немца Вячеслава Мейера.

«22 июня ровно в 4 часа». Именно тогда для защитников Брестской крепости и началась война. Старшина Вячеслав Мейер прибыл в Брест из Поволжья, из Энгельса. Сам немец. Сослуживцы рассказывают, что старшина был большим оптимистом. Даже в безнадежных, казалось бы ситуациях, старался приободрить своих бойцов.

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Мейер возглавил оборону одного из отсеков казарм крепости. Его подразделение было в составе группы комиссара Фомина. На момент начала войны старшине было 24 года. Дома его оставалась ждать мать - Варвара Мейер.

Немцы, которые рассчитывали взять крепость с наскока, не могли ожидать такого яростного сопротивления. Но была у крепости одна слабость - дефицит воды. Казармы, часть из которых держало подразделение старшины Мейера, находились недалеко от речки Мухавец. Но добраться до воды было невозможно - немцы простреливали все подходы к реке. Любая вылазка заканчивалась гибелью смельчака. А ведь в казармах были и члены семей военнослужащих: дети, женщины, старики, были раненные. Да и здоровым бойцам нужна была вода.

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И в один день, никому ничего не сказав, старшина Мейер схватил котелок и ринулся к оконному проему - не смог больше смотреть на муки людей. Его даже остановить не успели. Бойцы замерли в ожидании - совсем недавно на фронте установилось затишье. А старшина бежал вниз по откосу к воде. Уже и никогда никто не узнает - просто прозевали ли немецкие пулеметчики бойца или же успели среагировать сразу, но старшина зачерпнул воду из реки и аккуратно, чтобы не расплескать, ринулся назад. Мейер добежал до оконного проема, успел подать котелок сослуживцам, и тут грохнул выстрел. Умирая, старшина успел сказать только: «воду раненным».

Посмертно Вячеслава Мейера наградили орденом Великой Отечественной войны II степени.