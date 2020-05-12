Две медали «За отвагу»: губернатор Красноярского края рассказал о боевом пути отца-фронтовика

Губернатор Красноярского края Александр Усс присоединился к проекту Министерства обороны РФ «Дорога памяти» и рассказал о вкладе своего отца в Победу над фашизмом.

«Мой отец, Виктор Петрович Усс ушел на фронт 18-летним мальчишкой. Попал сразу под Сталинград, был пулеметчиком. В 1943-44-м годах в звании гвардии сержанта он командовал отделением взвода связи первого стрелкового батальона 226-го гвардейского стрелкового полка 74- й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии», - сказал Усс.

Он добавил, что его отец дошел до Берлина. После войны окончил офицерское училище и демобилизовался в 1947-м году в звании младшего лейтенанта. Награжден двумя медалями «За отвагу».

«Вспоминал, как плененных в Сталинграде немцев выводили из подвалов - грязных, обмотанных замерзших. А потом вдруг добавил: "помыть бы их и, да обогреть, такие же пацаны, как и мы". Когда задумываешься над тем, через что прошли люди того поколения, преклоняешься перед ними. Мой отец – герой, как и все кто прошел дорогами Великой Отечественной войны», - сказал губернатор.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.