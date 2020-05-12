Пройдя Бухенвальд: как Виктор Чукарин стал олимпийским чемпионом после 17 концлагерей фашистов

Участниками Великой Отечественной войны зачастую оказывались талантливые люди, которые могли бы преуспеть в своей деятельности, не случись трагических боевых действий. Но были и те, кто достиг больших успехов уже после войны. Одним из таких людей был советский гимнаст, впоследствии удостоившийся множества почетных званий, Виктор Чукарин. Во время войны он сражался на фронте, был ранен и попал в плен. Чукарин прошел 17 концентрационных лагерей, и каждый раз он пытался бежать. Он чудом выжил в Бухенвальде, чтобы потом стать абсолютным чемпионом Олимпийских игр.

О его непростой судьбе в студии Фетисова на «Звезде» рассказала гимнастка Лидия Иванова, которой довелось быть знакомой с Чукариным и наблюдать за его работой и жизнью. По ее словам, прошедший фашистские лагеря гимнаст всегда был тихим и скромным, а в его глазах всегда отчетливо виднелась грусть.

«Знаете, у него такая сдержанная улыбка была. Я никогда не слышала от него громкого голоса», - вспомнила спортсменка.

Иванова также поделилась воспоминаниями о поездке сборной олимпийских спортсменов под руководством Чукарина в Германию.

«Мы идем по этой знаменитой улице, которая завершается Рейхстагом. Невольно все замолкли. Виктор Иванович начал что-то говорить, а переводчица - переводить, и что-то не договорила. И Виктор Иванович спокойно на немецком языке заканчивает фразу», - рассказала она.

В ответ на вопрос о том, как он так хорошо владеет языком, заданный Ивановой по незнанию, Чукарин лишь сдержанно улыбнулся. В ходе поездки гимнастка постепенно узнала о страшном прошлом своего руководителя.

«Постепенно, постепенно он мне рассказывал. Говорит: “Ты знаешь, я даже брусья себе сделал ТАМ, хозяйка хорошо относилась”. А я по простоте своей душевной: “Как к вам можно плохо относиться, молодой, хорошо сложенный, она в вас влюбилась” - и он заулыбался так, немножко с хитринкой», - рассказала Иванова.

По ее словам, даже во время занятий с детьми в зале Чукарин никогда не кричал и говорил очень тихо, но его все равно все слушали и слышали.

Отметим, вернувшись с войны исхудавшим и ослабленным, Виктор Чукарин впоследствии стал заслуженным мастером спорта СССР, заслуженным тренером УССР, абсолютным чемпионом Олимпийских игр и обладателем в общей сложности 11 олимпийских наград.