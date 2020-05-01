Минобороны создало документальный сериал о Великой Отечественной войне

Министерство обороны России в преддверии Дня Победы опубликует многосерийный документальный фильм о Великой Отечественной войне на своих страницах в социальных сетях.

В основу фильма под названием «Вечная Отечественная» легли видеохроники, исторические документы, воспоминания участников знаменательных событий и сражений Великой Отечественной войны, а также рассекреченные в последние годы архивные данные.

За последние годы было рассекречено более миллиона ранее неизвестных документов о Войне 1941-1945 годов.

«В фильме рассказывается историческая правда о ранних этапах войны, сложнейших битвах, героизме советских солдат, партизан и тружеников тыла, круглосуточной работе советского руководства и военного командования», - заявили в ведомстве.

Также будут рассказаны малоизвестные истории юных героев СССР, которые сражались против фашистской Германии. Зрители смогут увидеть в кинокартине воспоминания актеров, которые участвовали в войне, таких как, Юрия Никулина, Владимира Этуша, Анатолия Папанова и Алексея Смирнова.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, фильм направлен на борьбу с фальсификацией истории, формирование патриотического сознания российской молодежи и повышение влияния на западную аудиторию.

Напомним, что в этом году, в связи с пандемией коронавируса все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые были запланированы на 9 мая, отложены. Состоится только авиационная часть парада, «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн, а в завершении праздника в Москве и еще 5 городах-героях прогремят салюты.