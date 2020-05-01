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Подросток против «Тигра»: как 16-летний Иван Кузнецов три ордена Славы получил

Алексей Пешков
18:55 01.05.2020
Телеканал «Звезда» в рамках проекта «История награды» рассказывает о самом молодом полном кавалере ордена Славы Иване Кузнецове.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Иван Кузнецов родился в 1928 году в станице Мигулинской, а позже семья перебралась на хутор Божковка Каменского района. Иван успел окончить семь классов сельской школы, когда началась война.

13-летний мальчик своими глазами видел все те ужасы, которые вытворяли немцы на оккупированной территории. Ненависть к врагу, с которой он потом боролся с ним, зародилась именно в эти годы.

В 1943 году, когда Красная армия освободила Каменский район, Иван вместе с женщинами, другими детьми и стариками под дулом автомата рыл окопы для немецких войск. Освобожденные крестьяне разошлись по домам, а Иван остался, став сыном 185-го артиллерийского полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии.

Иван Кузнецов в конце войны
© polkua.com
Иван Кузнецов в конце войны

Сначала Иван был назначен подносчиком боеприпасов артиллерийского орудия, затем - заряжающим, а уже в июле 1943 года стал наводчиком. Именно тогда проявился его удивительный природный талант артиллериста. Но кроме того подросток обладал фантастическим хладнокровием, которого не было у многих взрослых мужчин.

14 лет: Медаль «За отвагу»

Третьего сентября 1943 года расчет Ивана точным попаданием мог уничтожить укрепленную огневую точку. Однако сразу после этого на него стал двигаться тяжелый немецкий танк «Тигр».

Этот громадный бронированный монстр внушал ужас тем, что считался неуязвимым, своей мощью: от его гусениц дрожала земля. Но мальчик спокойно развернул орудие, дождался, когда он подойдет ближе, и подбил его.

Тяжелый танк
© Andrey Kotliarchuk, Russian Look, Globallookpress
Тяжелый танк "Тигр"

Через несколько дней юный артиллерист уничтожил минометную батарею, наблюдательный пункт и артиллерийское орудие. За это его удостоили медали «За отвагу». И это при том, что ему не исполнилось и 15 лет.

15 лет: орден Красной Звезды и первый орден Славы

Через полгода, в ходе Никольско-Криворожской наступательной операции, Ваня смог шестью выстрелами заставить замолчать шесть немецких дзотов. В наградных документах говорится, что расчет артиллериста смог уничтожить около 100 гитлеровцев, танк в одиночку и  отбить три контратаки противника. За это Кузнецову был присвоен орден Красной Звезды.

Но уже в январе 1945 года за бои у городка Забадрове в Польше, где получивший легкое ранение Иван тем не менее смог подавить не дававшие поднять голову пехоте огневые точки противника, ему был присвоен орден Славы III степени.

К этому моменту подростка называли уже Иваном Филипповичем: он был командиром орудия и младшим сержантом, командовал людьми.

17 лет: полный кавалер ордена Славы

Немцы, защищая свой Fatherland, создали колоссальные оборонительные сооружения. Никто в то время и подумать не мог, что советские войска будут продвигаться так быстро: почти через каждый километр в Германии были укрепленные огневые точки, взять которые было крайне сложно. Но, читая наградные документы Кузнецова, можно понять, как советским войскам удалось дойти до Берлина уже к маю 1945 года.

Приказ о награждении Кузнецова Орденом Славы III степени
© http://podvignaroda.ru/
Приказ о награждении Кузнецова Орденом Славы III степени

«В бою 15 января 1945 года при прорыве немецкой обороны был ранен осколком вражеского снаряда, но из строя не вышел, а продолжил вести огонь, прямой наводкой уничтожив два пулемета и разрушил два дзота».

Приказ о награждении Кузнецова Орденом Славы II степени
© http://podvignaroda.ru/
Приказ о награждении Кузнецова Орденом Славы II степени

«В бою 28 марта 45-го года при штурме крепости Альтинштадт, огнем из своего орудия поджег два дома, в которых находились три станковых пулемета, в этот же день уничтожил еще два пулемета с их прислугой».


К ордену Славы I степени Кузнецов был представлен в возрасте 16 лет, в апреле 1945 года, а награжден им в мае 1946 года, когда ему было 17 лет.

Пойти в школу в 30 лет

После войны Иван остался служить в армии, в 1949 году окончил Орловское бронетанковое училище им. Фрунзе. При этом у него не было законченного школьного образования: в вечернюю школу он пошел только спустя десять лет, в 1959 году.

Иван Кузнецов, 1980-е годы
© Минобороны РФ
Иван Кузнецов, 1980-е годы

В 1969 году Кузнецов был уволен в запас, жил в городе Борисов Минской области. По воспоминаниям родственников, он никогда не кичился наградами и почти не рассказывал о войне, был очень отзывчивым и добрым человеком. О том, что он является самым молодым в истории полным кавалером орденов Славы, многие узнали уже в 1980-х годах. Герой войны умер в 1989 году.

Отметим, что с 1976 года полные кавалеры ордена Славы были приравнены в правах и льготах к обладателям звания Героев Советского Союза.

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