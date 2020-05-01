Вопрос капитуляции: внук маршала Чуйкова рассказал, как его дед освобождал Берлин от фашистов

Внук дважды Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова, Николай Чуйков, в эксклюзивной беседе со «Звездой» рассказал об истории своего легендарного родственника, который участвовал в освобождении Берлина от немецко-фашистских захватчиков в апреле 1945 года. Внук поведал, в каких исторически важных событиях довелось принять участие деду.

По словам Николая, в момент входа в Берлин Василию Чуйкову пришлось разбить имеющиеся силы на штурмовые отряды, усилив их артиллерией и танками. При этом он принял решение провести разведку боем, применив особую тактику ведения боя.

«Танки не входили первыми, а выходили и вставали по краям улицы. Так выявлялись огневые точки противника, которые уничтожались танками, а потом вперед шла пехота. Так было подбито гораздо меньше техники, чем если бы она пошла в город», - рассказал Николай Чуйков.

В ходе боевых действий, 2 мая 1945 года, в командный пункт 8-й гвардейской армии прибыл начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Крепс. Он сообщил Чуйкову, что Гитлера больше нет в живых, что создано новое правительство Геббельса, а преемником фюрера считается гросс-адмирал Денис, и запросил переговоры.

«Фактически Крепс был искушенным дипломатом, он был военным атташе в СССР в Москве. Он знал русский язык и старался запутать и затянуть время. Он ссылался на то, что они не могут подписать капитуляцию без Дениса, который находится в 200 километрах от Берлина. Немцы любыми методами пытались протянуть время», - рассказал внук Чуйкова.

По словам Николая, ответ с советской стороны был категоричным - только капитуляция. После этого Крепс и Геббельс покончили с жизнью.

«Дальше по истории было подписание капитуляции 8 мая 1945 года. Оно проходило поздно вечером, по европейскому времени восьмого, а по нашему девятого числа. Естественно, после этого Жуков провел военный совет, объявив об окончательной победе. Были большие торжества, все радовались и стреляли в воздух из всех видов огнестрельного оружия», - подытожил Николай Чуйков.

Ранее, 12 февраля 2020 года, исполнилось 120 лет со дня рождения маршала и дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Принятые именно им решения по признанию историков оказали значительное влияние на оборону Сталинграда и в целом на ход Второй мировой войны. В этом маршалу помог внушительный боевой опыт в Советско-финляндской войне и операции по сдерживанию японской агрессии в Китае.