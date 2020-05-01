«Получил четыре ранения»: Алсу рассказала о боевом пути своего деда-фронтовика

Известная певица Алсу присоединилась к проекту Министерства обороны Российской Федерации «Дорога памяти». Она поделилась историей своего деда - участника Великой Отечественной войны.

«Мой дедушка Салахов Исхак Салахович родился в 1921 году. В 1940 году был призван в армию и войну встречал в Литве. Ему как-то приснился сон, что он проник на немецкую запретную территорию и украл там четыре яблока. Он считал, что это был пророческий сон. В итоге получил четыре ранения, после последнего ранения он не вернулся на фронт, но еще 27 лет прослужил в Красной армии», - рассказала артистка.

Певица добавила, что изначально дед служил в артиллерийском полку, после войны поступил в танковое техническое училище и отслужил в армии.

«Был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени, ордена Красной Звезды и многих других. В детстве всегда рассматривали его сундук с орденами и медалями», - сказала она.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.