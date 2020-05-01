«Ночью - в штабе, днем - на передовой»: внучка генерала Малинина рассказала о его участии в Берлинской операции

Надежда Малинина, внучка героя Советского Союза генерала Михаила Малинина, рассказала «Звезде», как ее дед, сражаясь под командованием Георгия Жукова, отличился в Берлинской наступательной операции.

«Очень важна была работа связистов, не было средств связи, как у нас сейчас. Они вынуждены были обмениваться донесениями с фронта практически онлайн, только с живыми людьми. Представляете, как рисковали связисты», - сказала она.

По словам Надежды, в каждом батальоне был один связист, который каждый час докладывал генералу об изменении ситуации в Берлине. На основе этих данных Малинин отчитывался перед Жуковым, а тот готовил доклад Ставке.

«У деда была такая особенность, он называл это - прощупать местность глазами. Это означает выйти на передовую. Дед относился к такому редкому типу начальников, которого в штабе можно было увидеть только ночью, когда он работал за картой и продумывал сражения, а днем он был вместе со своими солдатами. Потому что дедушка очень неформально относился к людям, ему важно было это», - добавила она.

Надежда подчеркнула, что в годы Великой Отечественной генералы сидели в окопах, рискуя своими жизнями наравне с простыми солдатами. Внучка Героя Советского Союза рассказала, что, когда Берлинская операция вовсю продвигалась и враг с каждым часом отступал, фашисты в какой-то момент открыли Берлинский зоопарк и выпустили голодных хищных животных в город.

«Был отдан приказ Жуковым, и мой дед реализовывал его - они отловили животных, не убивали их, а изолировали, подлечили, накормили, привили, и Берлинский зооопарк заработал вновь в 1945 году. Еще пример милосердия и щедрости - когда освободили Берлин, немцы от кого получали одежду, питание, кто водоснабжение восстановил? Советская армия, это все было сделано нашими войсками, людьми, над которыми четыре года фашисты издевались, которых они жгли, загоняли в гетто и концлагеря, пытали», - отметила Малинина.

Она рассказала, что, когда Берлинская операция завершилась, ее дед требовал от руководства города постоянно докладывать, какую помощь необходимо оказать местным жителям. По словам Малининой, после того, как Берлин поделили на сектора, то в сектор, который курировала советская армия, пытались перебежать жители других секторов, поскольку они понимали, что только здесь их накормят, напоят и дадут одежду.