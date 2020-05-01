«Фронтовой портрет. Судьба солдата»: онлайн-выставку Музея Победы откроют 1 мая

Виртуальная выставка «Фронтовой портрет. Судьба солдата» открывается сегодня, 1 мая, в 20 музеях России, а ко Дню Победы число музеев увеличится до 27.

В числе участников показа как крупные федеральные, так и небольшие школьные музеи по всей стране, сообщает пресс-служба Музея Победы.

Виртуальные посетители увидят рисунки с изображением солдат Красной армии, сделанные художниками в годы Великой Отечественной в перерывах между боями. Многие из этих советских воинов не вернулись с полей сражений, но их биографии удалось установить поисковикам. Гости выставки узнают и о судьбах фронтовых художников, которые на передовой вместе с бойцами преодолевали военные тяготы.

Данная экспозиция - итог совместной работы Ассоциации студенческих поисковых отрядов Поискового движения России и столичного Музея Победы.