В мае 1945-го, когда армии маршала Конева освободили Прагу он нацистов, чехи встречали советских солдат цветами и ветками сирени. С веткой сирени в руках был запечатлен в бронзе и сам Конев, памятник которому теперь снесли, расправляясь с памятью о тех, кто 75 лет назад спас город от уничтожения.

«Нас засыпали цветами, а мы вот эти шоколадные плитки им туда бросали, они просили у нас звездочки на память, звездочки на наших пилотках. Мы раздали все звездочки, ни у кого на пилотках не было звездочек, ну нельзя было отказать пражанам!», — вспоминает участник Пражской наступательной операции, ветеран Великой Отечественной войны Илларион Ильин.

Илларион Михайлович успел поучаствовать и в штурме Берлина, но закончил войну уже в другой европейской столице. Домыслы о том, кто и как освобождал Прагу, ничтожны перед воспоминаниями участников тех событий. Участница пражского восстания Людмила Хайкова до сих пор хорошо помнит, что творилось на улицах ее родного города, когда пришли советские солдаты.

«Если бы вы только знали что потом было в Праге, тут целых 14 дней танцевали на площадях от утра до вечера. Я так полюбила русских солдат, все они умели танцевать казачка, мы их очень полюбили, я не знаю, как вам это передать на словах. Это было спасение жизни», — поделилась Хайкова.

Освобождение Праги стало последней стратегической операцией советских войск в Европе. Она проводилась уже после смерти Гитлера и водружения флага над Рейхстагом в мае 45-го. Под Берлином, в Карлсхорсте, уже был готов зал для подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии, но из Праги пришел клич о помощи.

Пятого мая в Праге было поднято восстание горожан, которое немцы пытались задушить. И силы позволяли это сделать: в тот момент под городом находились около 900 тысяч боеспособных солдат Вермахта. Последний оплот нацизма под командованием любимца Гитлера фельдмаршала Шернера. Он не сдавался, тянул время до подхода западных союзников, чтобы договориться о сдаче с ними, но не успел.

В ночь на 9 мая на помощь восставшим, совершив двухсоткилометровый марш-бросок из Берлина, врываются войска маршала Конева, по пути беря в плен массы сдающихся нацистов. Это был последний танковый рейд второй мировой в Европе.

Это уже потом, много позже, появится и будет тиражироваться версия о том, что Прагу якобы освобождали власовцы. Действительно, одна из дивизий генерала-предателя теперь предала гитлеровцев и выступила в городе против них.

«Это была дивизия Буняченко, она не могла по своей даже малочисленности освободить такой огромный город, как Прагу. И причем, сами чешские патриоты относились к ним тогда, как к предателям Родины», — считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Сейчас развернулась пропаганда на различных уровнях, не только в Чехии, но и в других европейских странах, целью которой ставиться возбуждение в потомках освобожденных желание смотреть на Россию, как правопреемницу освободившего их Советского Союза, через перекрестие прицела.

А ведь Прагу освобождали, как и Вену, аккуратно. Маршал Конев распорядился не применять по городу тяжелое вооружение, хотя повод применить был: нацисты расположили огневые точки в исторических зданиях, памятниках пражской архитектуры. Продолжение смотрите в сюжете Федора Иваницы.