«Я повторяю - пуск»: ракетчик рассказал, как сбил самолет США в небе над Свердловском в 1960 году

Первого мая 1960 года в небе над Свердловском был сбит американский самолет-шпион U-2 под управлением летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Руководил батареей, которая единственным выстрелом из ЗРК С-75 сбила летательный аппарат, полковник Михаил Воронов. За свой поступок он был награжден орденом Боевого Красного Знамени. Воронову сейчас 101 год, живет в Туапсе, за ним ухаживают дочь и зять.

В начале нулевых написал мемуары. В них Михаил Романович Воронов описал всю свою жизнь: голодное детство на Брянщине, войну, которая для него началась в 1939 году в Бессарабии, ранение в 1941-м под Орлом, госпиталь, а потом опять фронт.

Командиром зенитной батареи Воронов прошел от Курской дуги до Люблина. Подробно полковник в отставке описал в дневнике и главный бой своей жизни. 1 мая 1960 года дивизион под командованием Воронова единственной ракетой сбивает американский самолет-шпион U-2 в небе над Свердловском.

«Я повторяю - пуск! Он нажимает кнопку. Ракета взлетает», - рассказал Воронов.

События 1 мая 1960 года ветеран, которому в ноябре прошлого года исполнился 101 год, помнит поминутно: как на радарах приближался самолет Пауэрса, как он попал в зону поражения его дивизиона, а затем уже - купол раскрывшегося парашюта и силуэт американского летчика-шпиона. Написал мемуары Воронов в начале нулевых для внуков и правнуков, рассказывает его зять Вячеслав Ершов, чтобы не верили многочисленным слухам и домыслам, которыми обросла «история сбитого Пауэрса».

После 1 мая 1960 года Михаил Романович и его сослуживцы стали звездами всесоюзного масштаба. Фото Воронова с Юрием Гагариным и Германом Титовым, сделанные на XXII партийном съезде, печатали на первых полосах центральные газеты страны. Несколько лет «ракетчика сбившего Пауэрса» приглашали на бесконечные встречи с трудовыми коллективами, студентами и школьниками.

После огромного потока газетных публикаций Михаила Романовича начали находить люди фактически со всей страны. В том числе его нашли фронтовые друзья и через газету передали ему привет и благодарность за то, что он сбил нарушителя.

Как только режим самоизоляции будет снят, в Музее военной техники в Верхней Пышме откроется выставка, посвященная Михаилу Воронову и событиям 1 мая 60-го. Пока же ее будут демонстрировать в режиме онлайн.

Еще одним новым экспонатом, который покажут на выставке, станут предоставленные Центральным военным округом фрагменты фюзеляжа сбитого американского U-2. На них видны характерные следы от осколков ракеты, выпущенной дивизионом Воронова.

Музейные работники подчеркивают: главная их задача - сделать так, чтобы в России имя Михаила Воронова было так же широко известно, как и сбитого им Фрэнсиса Пауэрса. Поэтому главный их экспонат - дневник советского участника боя в небе над Свердловском.