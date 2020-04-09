«В боях за Восточную Пруссию»: в Калининграде открыли виртуальную научную конференцию

Девятого апреля, в день 75-й годовщины взятия Красной армией Кенигсберга, в Калининграде открылась научная конференция «В боях за Восточную Пруссию: 75 лет Великой Победе». Из-за ситуации с распространением коронавируса она в этом году проходит в виртуальном формате.

Своими работами по сохранению памяти о Восточно-Прусской операции делятся научные сотрудники, методисты, учителя ведущих калининградских школ, сотрудники музеев и библиотек, сообщили «Звезде» в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта, где проходит конференция.

«Свое участие в конференции подтвердили ведущие российские и зарубежные исследователи, специалисты в области военной истории из Института всеобщей истории, Института российской истории РАН, Института истории Национальной академии наук Беларуси, Институт социологии Венгерской академии наук, Институт военной истории Военной академии Генерального штаба и другие», - говорится в сообщении.

Партнеры мероприятия - Институт всеобщей истории РАН, Институт российской истории РАН и Калининградский областной историко-художественный музей.

В рамках конференции будут зачитаны доклады, посвященные ходу Восточно-Прусской наступательной операции, ее значению для окончательной победы над гитлеровской Германией, сохранению памяти об участниках боев. По итогам мероприятия будет издана монография от специалистов в области военной истории о неизвестных фактах Восточно-Прусской операции.