Освобождение Братиславы: 75 лет со дня подвига советских войск

Ровно 75 лет назад в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Братиславу от немецких захватчиков. Штурм столицы Словакии осуществлялся силами войск 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского. Начало операции пришлось на 2 апреля 1945 года.

В ходе ожесточенных и кровопролитных боев к полудню 4 апреля центр Братиславы был захвачен, а к концу дня - территория города перешла под контроль советских войск.

Тогда же был в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий в честь войск, которые участвовали в освобождении города.

И сегодня, как 75 лет назад, столица даст залп из орудий в память о подвиге советских воинов. Онлайн трансляцию салюта смотрите в 22 часа на сайте «Звезды».

В честь этой даты на портале Министерства обороны был открыт новый мультимедийный раздел. В нем размещены уникальные и ранее неизвестные архивные документы, в том числе наградные листы, фотографии, политдонесения и шифрограммы.