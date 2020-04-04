Историк рассказал, ради какой страны Гитлер готов был пожертвовать Берлином

Адольф Гитлер готов был пожертвовать Берлином ради самого преданного и последнего союзника Третьего рейха - Венгрии. Об этом рассказал эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

В комментарии агентству РИА Новости историк напомнил, что в приватных беседах фюрер неоднократно говорил, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию. Ведь именно в Венгрии размещалось большое количество военных заводов и находились два источника нефти - одного из самых нужных ресурсов в годы Второй мировой войны.

«Потеря этих индустриальных районов означала проигрыш в войне», - пояснил Буранов.

Освобождение Венгрии от немецко-фашистских захватчиков было завершено 4 апреля 1945 года. Бои продолжались почти полгода. Всего на территории Венгрии пали более 300 тысяч советских солдат.