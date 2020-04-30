Легендарная реликвия: как штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизии превратился в Знамя Победы

Семьдесят пять лет назад 1 мая над Рейхстагом был водружен флаг, ставший легендарным Знаменем Победы. Штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии разместили на главном здании столицы побежденной Германии военнослужащие Красной Армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

То, что именно штурмовой флаг Идрицкой стрелковой дивизиии стал одной из главных реликвий Победы, было удачей для бойцов этого соединения. Шансы имели многие штурмовые флаги различных батальонов, однако только одному, под номером пять, суждено было стать Знаменем Победы, как рассказал заместитель директора Центрального музея Вооруженных Сил Владимир Лукин.

«Этот штурмовой флаг стал Знаменем Победы официальным и получил такое гордое название — Знамя. А вообще это флаги. Штурмовые флаги были не только у армии, они были у батальонов, полков и даже солдат. Личный такой штурмовой флажок, так было принято в нашей армии — когда освобождали какой-то населенный пункт, то солдатам передовым давался такой флаг, на котором было написано, например, сержант Иванов. И вот он ставил маленькое знамя победы на освобожденных территориях. Собственно говоря, то же самое было и на рейхстаге. Собственно говоря, весь рейхстаг был украшен такими красными штурмовыми флагами. Конечно, это была та финальная точка, как написано на этом фрагменте — это часть облицовки рейхстага — там написано "Дошел до Берлина". Этот штурмовой флаг как бы символизировал — вот я дошел до Берлина. А чтобы стать Знаменем Победы, чтобы это стало реликвией нашего государства… Это суждено было непосредственному этому знамени. И уже в 2000-х годах был принят закон о том, что это символ Победы. Государственная реликвия», - рассказал музейный сотрудник.

Хранить Знамя Победы - непростая задача, поскольку этот предмет должен быть сохранен в веках, подчеркнул Лукин. Предмет не показывается широкой публике, он хранится в фондах при особом климате и на особом режиме. Знамя Победы было сделано из недорого материала, поскольку дело происходило на фронте.

«У музейных предметов есть некие правила. Что из себя представляет музейный предмет? Это предмет, который может храниться длительное время. А это знамя было изготовлено из недорогого материала. Все происходило на фронте, поэтому и материал был недорогой. Дело в том, что если его показывать в открытом виде, за 75 лет оно бы потеряло очень многое. Эта реликвия хранится сейчас на особом режиме, в особом климате, в фондах, в закрытом состоянии. А точная копия, выполненная реставраторами нашего музея, она выставлена здесь», - отметил заместитель директора Центрального музея Вооруженных Сил.

Ранее Движение «Бессмертный полк» совместно с информационным агентством РИА Новости запустили новый проект «Неизвестный знаменосец», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В формате виртуальной реальности рассказывается о том, как над Рейхстагом было поднято Знамя Победы и еще о 12 красных флагах, которые взмыли над Берлином во время и после боев.