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«Рванулся с самодельным флагом»: дочь Неустроева рассказала о самом тяжелом для отца моменте штурма рейхстага

Вадим Синицын
04:30 30.04.2020
Во время исторической атаки командир батальона, который штурмовал рейхстаг, потерял одного из самых близких друзей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Семьдесят пять лет назад 1 мая Красная Армия водрузила Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Исторический штурмовой флаг установили в столице побежденной Германии военнослужащие Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Батальоном, штурмовавшим рейхстаг, руководил Степан Неустроев, позже получивший звание Героя Советского Союза.

Дочь командира батальона Татьяна Неустроева рассказала, какой из моментов штурма стал для ее отца одним из самых тяжелых. Во время исторической атаки Степан Неустроев потерял одного из самых близких друзей – Петра Пятницкого.

«Один очень тяжелый момент, который для отца был – когда на ступеньках рейхстага погиб его товарищ, Петр Пятницкий. Который тоже с самодельным флагом рванулся к рейхстагу и был сражен пулеметной очередью. Это был его друг, с которым он прошел всю войну, это была очень тяжелая потеря для него. И все потери тяжелые, они были молодые, к концу войны было всего по 22 года», - рассказала Татьяна Неустроева.

Бойцы, водрузившие Знамя Победы и вписавшие себя в историю, не до конца верили, что они это сделали, рассказывает дочь Степана Неустроева. Тем не менее, стремление дойти до Берлина и овладеть рейхстагом было придавало силы каждому воину.

«Есть такое фото - пять человек, которые сопровождали знамя. Они так улыбались, что вот она – победа. Хотя звание Героев Советского союза за водружение Знамени Победы они получили не в 1945 году, а 8 мая 1946 года… Я считаю, что каждый герой, кто воевал. Это весь наш народ, независимо от этих наград», - подчеркнула Татьяна Неустроева.

Дочь знаменитого фотографа Евгения Халдея Анна рассказала другую историю, связанную с советским флагом над рейхстагом. Автор известного на весь мир снимка сам сшил флаг, который позже использовал для съемок легендарного кадра, причем в качестве материала использовал кумачовые скатерти.

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