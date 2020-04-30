«Как хочешь, мы шьем флаги»: дочь Халдея рассказала, как появилось знамя с легендарного снимка

Семьдесят пять лет назад 1 мая над рейхстагом было водружено Знамя Победы. Штурмовой флаг установили военнослужащие Красной Армии - Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Признание и известность по всему миру получили снимки советского фотографа Евгения Халдея. Эти фотографии были сделаны 2 мая, когда в Берлине стихли уличные бои. На самой знаменитой из них запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии - Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев, которых фотограф привлек к съемкам.

Как рассказала дочь фотографа Анна Халдей, ее отец крайне ответственно готовился к процессу. Когда в Берлине гремели последние уличные бои, Халдей находился в Австрии. Он успел вернуться в Москву, чтобы сдать отснятый материал, после чего немедленно собрался в Германию с редакционным заданием - запечатлеть флаг на фоне поверженной столицы противника.

Для съемок нужно было красное знамя. Материал для его изготовления найти было непросто. Однако Халдей сумел обнаружить выход из ситуации.

«С материалом было трудно, с красным кумачом. Тогда до него дошло. Он прибежал в редакцию и зашел в местком, где всегда скатерти красные были. Когда были совещания, столы накрывали. Он попросил у завхоза - Васенька, мне нужны три скатерти. А тот говорит - зачем тебе? Мне ненадолго, я верну. А что мне за это? Две бутылки водки. И вот за две бутылки он выкупает три скатерти», - рассказала Анна Халдей.

После этого фотограф обратился за помощью к своему другу – еврейскому портному родом из Донецка. Тот работал в эвакуации и в 1943 году вернулся с женой в Москву. С помощью своего товарища Халдей превратил кумачовые скатерти в красные знамена для съемок.

«И он сказал – давай, израиль, как хочешь, мы шьем флаги. Тот сказал - конечно, как я могу не участвовать в таком процессе? На флаге должен быть серп и молот. Вырезали, выпросили скатерть у хозяйки. Отец хорошо рисовал, был левшой, хотя обеими рисовал. У меня сохранились те ножницы, которыми они вырезали серп и молот. Все аккуратно сшили, и предусмотрели, что там будет флагшток и тесемочки», - поделилась Анна Халдей.

Ранее Движение «Бессмертный полк» совместно с информационным агентством РИА Новости запустили новый проект «Неизвестный знаменосец», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В формате виртуальной реальности рассказывается о том, как над Рейхстагом было поднято Знамя Победы и еще о 12 красных флагах, которые взмыли над Берлином во время и после боев.