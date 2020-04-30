«Егоров деда от смерти спас»: внук Кантарии рассказал о дружбе двух знаменосцев Победы

Военнослужащие Красной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария навеки вошли в мировую историю, водрузив знамя Победы над Рейхстагом весной 1945 года. Оба фронтовика за совершенный подвиг получили звания Героев Советского Союза.

Мераб Кантария, родной внук Мелитона Кантарии, в интервью «Звезде» рассказал, что во время штурма Рейхстага Егоров спас его деда от смерти.

«Дедушка рассказывал, что на него было направлено дуло автомата, и в этот момент он уже попрощался с жизнью, но Егоров успел выстрелить первым. Спас жизнь ему», - признался он.

По словам Мераба, дед не любил говорить о войне, даже когда он собирался со своими фронтовыми друзьями.

«Когда они собирались с друзьями, они в основном говорили о жизни, я никогда не вспомню, чтобы они о войне рассказывали. Когда я его спрашивал, как вы поднялись на купол, он отвечал: "Сели на лифте и поднялись"», - добавил внук знаменосца.

Он напомнил, что Егоров и Кантария были однополчанами и друзьями, вместе ходили в разведку. Они общались и после войны вплоть до смерти Егорова в автокатастрофе в 1975 году.