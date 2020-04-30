Знаменосцы Победы: 75 лет назад над Рейхстагом водрузили штурмовой флаг

Ровно 75 лет назад, 30 апреля, силы Красной армии взяли Рейхстаг. Фашистские войска отчаянно сопротивлялись, но наши солдаты понимали - им остается сделать «еще немного, еще чуть-чуть».

Все помнят знаменитую фотографию Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом». Вот только на этом снимке запечатлен не тот флаг, который первым водрузили над тогдашним оплотом нацистской Германии. Оригинальное знамя 150-й стрелковой дивизии находится в специальном хранилище в Центральном музее Вооруженных сил (ЦМВС).

В 1945 году участник Великой Отечественной войны, автор знаменитой книги «Танковый марш» Филипп Жаркой был заместителем командира танкового полка. Позади были Украина, Сталинград, Прибалтика, Висло-Одерская операция, однако бои в Берлине он называет одними из самых тяжелых. Остатки армии Рейха каждый квартал превратили в укрепрайон, правда, против советской тактики даже такая оборона устоять не могла.

«Танк и самоходка, саперное отделение и отделение автоматчика. Танк справа уничтожал противника и стрелял влево, левый - стрелял вправо», - вспоминает Жаркой.

На самом деле взять Рейхстаг планировали еще 27 апреля. К нему было тяжело подобраться из-за постоянных артобстрелов, противотанковых ежей и разрушенных мостов через реку Шпрее. Такие воспоминания своей дочери оставил Степан Неустроев - участник штурма из 150-й стрелковой дивизий.

«Только вечером 30 апреля, когда стемнело, под огнем врага бойцам батальона отца удалось ворваться в Рейхстаг», - рассказала Татьяна Неустроева, дочь Героя Советского Союза Степана Неустроева.

Победу, будь нацисты чуть благоразумнее, мы могли бы встретить и раньше. В ночь с 30 апреля на 1 мая, когда в Рейхстаге шли бои, полководец Василий Чуйков принимал в своем штабе главу гитлеровского Генштаба Ганса Кребса. Последний предлагал мир, но от безоговорочной капитуляции неожиданно отказался.

«Кребс сообщил ему о самоубийстве Гитлера. По его словам, это произошло 30 апреля в 15.50. Жуков связался со Сталиным, хотя Сталин уже лег спать. Но его разбудили, сказав, что дело очень срочное. И когда Жуков сообщил о самоубийстве Гитлера, Сталин ответил: "Доигрался подлец, жаль, что мы не взяли его живым"», - рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

В три часа ночи с 30 апреля на 1 мая в Рейхстаге еще шли бои. На его крышу под пулями поднялись Мелитон Кантария, Михаил Егоров и Алексей Берест. В руках у них флаг 150-й стрелковой дивизии. Однако на знаменитой фотографии изображены не они, а другие военные и другое знамя, сделанное накануне вручную - фронтовым хроникером Евгением Халдеем.

То самое знамя 150-й стрелковой дивизии на парад выносили лишь раз. Оно находится в Музее на Поклонной горе. Причем в выставочном зале стоит реплика. А оригинал, который скрыт от глаз посетителей, находится в запасниках, под бронестеклом, при постоянной температуре - и так сохранится на века. Отверстие от пули, разорванные края флага - это вечные знаки Великой Войны и Великой Победы.