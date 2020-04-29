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По долгу чести: героический подвиг российского офицера Марата Ахметшина в сирийской Пальмире

Егор Левин
17:00 29.04.2020
Картина боя поражала воображение даже видавших виды спецназовцев: три артиллерийских орудия стояли в черном дыму, вокруг горели тягачи, повсюду были следы от пуль, а песок залит кровью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РТ
Легенды армии

Российский военнослужащий, капитан Марат Ахметшин, 2 июня 2016 года в окрестностях Пальмиры в одиночку противостоял сотням нападавших боевиков. Спецназ, спешивший на помощь осажденной батарее сирийской армии, оказавшейся на пути террористов, прибыв на место, увидел Ахметшина сильно израненным и практически в бессознательном состоянии. В руке он сжимал гранату без чеки - на случай, если враг подберется непозволительно близко.

Живых свидетелей последнего боя капитана не осталось: наступавшие террористы, потеряв немало бронемашин, танков и живой силы, уже не решались записывать привычные хвастливые видео. Что на самом деле произошло, удалось выяснить позже - по следам от пуль, воронкам от снарядов и обломкам техники.

Картина боя поражала воображение даже видавших виды спецназовцев: три артиллерийских орудия стояли в черном дыму, вокруг горели тягачи, повсюду были следы от пуль, а песок залит кровью. Всего два часа назад это место выглядело совершенно иначе.

Подготовить именно эту позицию было очень важно: Пальмиру освободили за два месяца до этого, но вокруг по-прежнему оставались территории, подконтрольные боевикам, которые постоянно совершали провокации. Позиция артиллерийской батареи правительственных войск Сирии была укреплена, как по учебнику: застать расчет врасплох или срезать его одной очередью было невозможно - об этом позаботился Марат Ахметшин, который находился на позиции в качестве инструктора-артиллериста.

2 июля боевики предприняли массовую атаку на позиции сирийских войск с применением бронемашин и даже танков. Вышедшие вперед от артиллерийской локации сирийские мотострелки запросили поддержку и стали выходить из-под огня. Батарея дала залп, но чтобы скорректировать огонь, Ахметшину нужны были данные с линии соприкосновения. Однако вместо данных по рации передали, что отряд экстренно отходит для соединения с силами других опорных пунктов.

События развивались стремительно: боевики решили воспользоваться отступлением мотострелков и ударить по батарее, оставшейся без прикрытия. Капитан Ахметшин бросился к расчетам, чтобы приготовить артиллерию к применению уже прямой наводкой.

Расчетов орудий возле пушек он не застал - бойцы увидели отход мотопехоты и оставили позицию. Однако после залпа сирийские расчеты успели зарядить осколочно-фугасные снаряды. Капитан начал выбирать цель – ей оказался шедший впереди всех бронетранспортер. Марат отвернулся от пушки, присел и дернул шнур.

Снаряд вскрыл броневик. Капитан Ахметшин взял из ящика тяжеленный кумулятивный снаряд и загрузил в орудие. Он посмотрел на танк террористов в бинокль и вновь пригнулся. Когда выпрямился, результат был виден уже без бинокля - прямое попадание.

Бронированные цели на поле боя закончились. Боевики приближались уже пешком, стараясь прятаться от артиллерии за валунами. Пригнувшись, капитан подбежал к пулеметной точке и открыл огонь - несколько террористов укрыться не успели.

Марат стрелял короткими очередями, но внезапно в пулемете кончились патроны. Для боевиков это стало однозначным сигналом к атаке. Из своего автомата Марат отстрелял один магазин по наступающим террористам. Перезаряжая его, отбежал вглубь позиции, укрылся за каменным блоком и нацелился на проход, куда вот-вот должны были зайти боевики, и вдруг увидел вертолеты, подоспевшие ему на помощь.

Однако высадка десанта началась в полукилометре, а боевики уже оказались вблизи от позиции. Они тоже поняли, что сейчас все зависит от того, в чьих руках окажется артиллерия. Десяток автоматов открыли огонь по убежищу Ахметшина, в ответ бросившего в боевиков гранату. Капитан предпринял смену укрытия, но тут же почувствовал жгучую боль - в него попали.

Десант уже дошел до позиции, но ближе все еще были террористы. Марат выпустил по ним несколько очередей, но голова тяжелела, а прицелиться становилось все труднее. Руки слабели, автомат выпал. Марат слышал, как бандиты перекрикивались буквально в паре метров от него. Он зажал в руке гранату и выдернул чеку - «подарок» на прощание.

Подбежавший первым к Марату российский спецназовец смог вытащить гранату из его рук и бросил в сторону террористов. После этого капитан Ахметшин потерял сознание. Он скончался по дороге в госпиталь.

Через три недели после атаки - 23 июня 2016 года - ему присвоили звание Героя России, за мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных задач. Посмертно.

Школу в Казани, где учился Марат, назвали его именем. А жители села Атабаево, где капитан провел свое детство, настояли на том, чтобы увековечить имя земляка в названии и их местной школы.

Жизни и подвигам Героя Советского Союза посвящен новый выпуск программы «Легенды армии». Он доступен на сайте телеканала «Звезда», а также на платформе SMART.TV.

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