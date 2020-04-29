Псевдоним «Вестминстер»: какую роль играла Коко Шанель в немецкой разведке в годы войны

Законодательница мод Коко Шанель могла быть участником исторический тайной встречи между высшими чинами английского и немецкого правительств в Мадриде. Целью секретной миссии под кодовым названием «Модная шляпка» было убедить премьер-министра Уинстона Черчилля в необходимости сепаратных переговоров с Германией. Историк спецслужб Андрей Ведяев рассказал в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» о шпионской стороне легендарной модницы.

Историки отмечают, что оперативным псевдонимом Шанель был «Вестминстер», недвусмысленно намекающий на ее особую близость к британским правящим кругам, что было весьма на руку германской разведке, с которой она по определенным данным сотрудничала.

«Поехала она как раз в тот момент, когда Черчилль возвращался с Тегеранской конференции. Это говорит о том, что ситуация для Германии складывалась серьезно, так как было принято решение о создании второго фронта. Шанель, через ее многочисленные связи, было дано это поручение. Почему она провалилась – кто знает, может быть, ее подруга Вера Ломбарди (близкая подруга, с которой Шанель отправилась в Мадрид - прим. ред.) была также завербована противоборствующей спецслужбой, этого мы не знаем. Но по приезду в Испанию она рассказала о той миссии, с которой приехала Коко Шанель, и встреча не состоялась», - рассказал Ведяев.

Имя Коко Шанель знакомо даже тем, кто далек от мира моды. Икона стиля начала прошлого века, именно она произвела настоящую революцию в женской одежде и вошла в историю как весьма предприимчивая бизнесвумен. Но существует мнение, что в военные годы Шанель вела двойную жизнь секретного агента и якобы работала на фашистский абвер.